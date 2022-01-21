Телесервис Netflix известен гениальными работами и фантазией своих сценаристов и режиссеров. Сериалы Netflix популярны во всем мире и снимаются в разных странах. Рассказываем, что компания приготовила для своих зрителей на зиму 2022 года. Самые ожидаемые сериалы Netflix зимы 2022 ищите в нашем материале.

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«Мятежники: новое поколение»

5 января 2022 года

Мексиканский сериал о подростковых проблемах. Ученики престижной частной школы-интерната «Элитный путь» совершенно разные, но их объединяет любовь к музыке. Они создают свою группу под названием «RBD» и постепенно становятся друзьями, преодолевая непонимание, подростковые страсти, любовь и ненависть. Первокурсникам угрожает местное сообщество «Ложа». В сериале сыграли Азуль Гуаита Бракамонтес, Джованна Грижио, Франко Массини, Серджо Майер Мори, Алехандро Пуенте и др.

«Журналистка»

13 января 2022 года

Netflix выпускает новый японский триллер. Если вас заинтересуют журналистские расследования, вам стоит его обязательно посмотреть. Преданная своему делу журналистка выясняет правду о правительственном коррупционном скандале, борясь с могущественными врагами, пытающимися нейтрализовать ее репортажи. «Журналистка» ― это экранизация одноименного японского фильма 2019 года. Риоко Ёнекура исполняет главную роль, с ней на экране появятся Синобу Тераджима, Йоганна Юкио Ханеда, Го Аяно и Рюсей Йокогама.

«Жизнь после смерти» 3 сезон

14 января 2022 года

Продолжение сериала, созданного Рики Джервейсом о Тони Джонсоне, который потерял жену и остался лишь с собакой. Он устал от жизни и пребывает в затяжной депрессии, когда встречает вдову Энн, причем на кладбище. Намерение Тони о самоубийстве постепенно отходит на второй план, тем более, что ему постоянно мешают многочисленные дальние родственники и коллеги на работе, а также их семьи. Главную роль исполняет сам Рики Джервейс.

«Архив 081»

14 января 2022 года

По сюжету молодой архивист Дэн Тернер восстанавливает коллекцию поврежденных видеокассет 1994 года, которые сделала документалистка Мелоди Пендрас, занимавшаяся мистическим культом. Она расследовала дело опасного оккультного сообщества, но потом что-то произошло. Занимаясь восстановлением кассет, Дэн становится одержим желанием узнать, что же произошло с Мелоди 25 лет назад. Но к его ужасу постепенно у них образуется связь, и Дэн понимает, что может спасти ее в прошлом. Или погибнуть с ней? Главные роли в сериале исполняют Мамуду Ати, Дина Шихаб, Эван Йоникит, Мэтт Макгорри и др.

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«Мы все мертвы»

28 января 2022 года

Новый зомби-сериал, который снимают Ли Джэ Гю и Ким Нам Су. История разворачивается вокруг старшеклассников в обычной южнокорейской школе ― с их проблемами, жизненными драмами и заморочками. Но, когда начинается зомби-апокалипсис, им всем нужно приложить усилия, чтобы выжить и найти родных.

Главные роли в хорроре исполняют Юн Чхан Ен, Пак Чи Ху, Чо И Хён, Пак Соломон, Ю Ин Су, Ан Сын Гюн, О Хи Джун, Ли Ын Сэм, Щин Джэ Хви, Пён Чхоль Ким и др.

«С холода»

28 января 2022 года

Netflix снял шпионский детектив с элементами фантастики, взяв на роль главной героини ― русской шпионки ― актрису русского происхождения, которая 30 лет назад приехала в США с родителями. Дженни Франклин, мать-одиночка из Америки, не такая обычная, как кажется, и ЦРУ это знает. Она является ключом к раскрытию источника серии убийств, используя методы, которые имеют особое сходство с ее собственным экспериментом, учитывая особые способности. Роль Дженни Франклин будет исполнять Маргарита Левиева.

«Милые магнолии» 2 сезон

4 февраля 2022 года

Экранизация одноименного романа Шеррил Вуддс. В главных ролях ― Джоанна Гарсия-Свишер, Брук Эллиот, Хизер Хедли и Джейми Линн Спирс. История сосредоточена на женщинах из маленького городка в Южной Каролине, которые называют себя «милые магнолии» и вместе противостоят трудностям, переживают радости и стараются помогать друг другу.

«Изобретая Анну»

11 февраля 2022 года

Дэвид Френкель стал режиссером, а Шонда Раймс ― продюсером и сценаристом сериала о мошеннице Анне Делви, которая стала причиной нашумевшего скандала в США, обведя вокруг пальца многих влиятельных людей. Главную роль исполняет Джулия Гарнер.

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«Космические силы» 2 сезон

18 февраля 2022 года

Главный герой сериала — генерал американских ВВС Марк Нэйрд, роль которого исполняет Стив Карелл. Военный мечтает возглавить ВВС США, но вместо этого становится командующим Космическими силами. Не то, чтобы это непрестижная должность, но теперь у него намного меньше солдат и намного больше обязанностей, чем он бы хотел.

Теперь он должен начать освоение Луны и обеспечить Америке господство в космосе. Достаточно юмористический сериал, который вызвал позитивные отклики у зрителей, но не заслужил уважения критиков. 2 сезон запланировали еще в 2020 году, но снимали весь 2021 год.

«Викинги: Вальхалла»

25 февраля 2022 года

Спин-офф сериала «Викинги», который рассказывает вымышленную историю о жизнях великих ярлов, которые нападали на Британию и плавали в Северную Америку в раннем Средневековье. Майкл Херст и Джеб Стюарт пофантазировали на эту тему и создали захватывающий мир, в котором совместили как реальных людей и исторические события, так и вымышленных.

В сериале снялись Лора Берлин, Сэм Корлетт, Брэдли Фригард, Фрида Густавссон, Кэролайн Хендерсон, Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон и др.

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