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Мода 2022: модные головные уборы на зиму

21.01.2022

Зимой так важно чувствовать себя уютно и не перемерзать. Чтобы походы на улицу были максимально комфортными, нужно одеваться соответствующе. Сохранить тепло и здоровье поможет головной убор. Как выбрать себе подходящую шапку или шляпу? И какими будут модные головные уборы зимой 2022 года? Узнайте в нашем материале.

Мода 2022: модные головные уборы на зиму

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Платки и косынки

Самые модные головные уборы начала зимнего сезона — это платок или косынка. Для суровых холодов подойдут изделия из вельвета и меха. Они не только будут выглядеть стильно, но и смогут согреть вас в минусовую температуру.

Мода 2022: модные головные уборы на зиму

Мода 2022: модные головные уборы на зиму

Вязаные шапки

Вязаные шапки станут самыми популярными головными уборами 2022 года. Их секрет прост — они комфортны и функциональны, а именно это и является основой трендов сезона.

Мода 2022: модные головные уборы на зиму

Мода 2022: модные головные уборы на зиму

Панамы

Удержат свою популярность в зимнем сезоне 2022 года и панамы. Если в теплое время года они были сделаны из легких материалов, то сейчас дизайнеры предлагают такие изделия из шерсти, канвы, кожи и твида.

Мода 2022: модные головные уборы на зиму

Мода 2022: модные головные уборы на зиму

Широкополые шляпы

Зимой 2022 года на пике моды остались фетровые и тканевые широкополые шляпы. Популярными будут и модели с низкими полями. Чтобы выглядеть максимально трендово в таком головном уборе, его можно носить с завязанным под шляпой платком.

Мода 2022: модные головные уборы на зиму

Мода 2022: модные головные уборы на зиму

Меховые шапки

Меховые аксессуары — модный тренд зимнего сезона. Такая шапка точно не даст вам замерзнуть и позволит выглядеть очень стильно.

Мода 2022: модные головные уборы на зиму

Мода 2022: модные головные уборы на зиму

Источник фото: pinterest.com

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