Гороскоп на 22 января 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в субботу. Кому день принесет отдых и приятные встречи, а кому ― рабочие дела? Читайте в гороскопе на 22 января от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны, не позволяйте чувствам поглощать вас. Смотрите на ситуацию с разных сторон и опирайтесь на свой разум. Он подскажет, куда идти дальше.

Телец

Всю субботу звезды будут благоволить планам Тельцов. День пройдет для вас ровно так, как было задумано. Вечером вас может ждать приятная весть.

Близнецы

В субботу сила воли Близнецов будет на пике. Используйте этот момент, чтобы привести себя в форму и улучшить состояние здоровья. Займитесь спортом!

Рак

Звезды рекомендуют Ракам посвятить субботу отдыху. Забудьте о работе и проблемах. Вы заслужили провести этот выходной день так, как вам хочется.

Лев

Вполне вероятно, что утро субботы Львам придется посвятить рабочим делам. Но вы быстро с ними справитесь. Вторая половина дня будет полна радости и отдыха.

Дева

В субботу Дев ждет хороший и беззаботный день. Порадуйте себя. Встретьтесь с друзьями или пригласите кого-то на свидание.

Весы

Суббота будет подходящим днем для Весов, чтобы провести его с семьей. Уделите время своим близким, сходите вместе куда-то либо просто посмотрите хороший фильм.

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Скорпион

Скорпионы, продолжайте делать то, что вам нравится. В субботу звезды рекомендуют вам навести порядок в финансовых вопросах и заняться планированием бюджета.

Стрелец

В субботу планы Стрельцов может нарушить неожиданная просьба друга. Не отказывайте ему. Вас любят за ваш добрый характер. Оставайтесь такими же.

Козерог

Козероги сейчас переживают период прогресса. В субботу вы сможете расширить свои знания, социальные связи и положительное влияние. Источником энергии для вас станет семья.

Водолей

Хороший день для составления планов на будущее. Подведите итоги того, что достигнуто на данный момент, и ставьте цели, исходя из доступных возможностей.

Рыбы

В субботу в сердечных делах удача будет на стороне Рыб. Вы справитесь со всеми проблемами и сможете раскрыть свою романтическую энергию.

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