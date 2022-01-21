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Эктор Хименес-Браво рассказал о карьере и личной жизни

21.01.2022

22 января 2022 года в 19:00 на телеканале СТБ стартует шоу «МастерШеф. Битва сезонов», где за победу будут бороться лучшие мастера кулинарного искусства из разных сезонов легендарного проекта. Накануне премьеры судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво рассказал о карьере и личной жизни. 

«В работе мне важны профессионализм, тяжелый труд и любовь. Я люблю то, что я делаю. Однажды я был на грани увольнения, когда был молодым поваром. Я включил гриль, било солнце, я начал поливать все водой, загорелся стол. Но, слава богу, все было хорошо. У меня хорошая репутация, и шеф дал мне второй шанс».

Также Эктор прокомментировал свои отношения и признался, что сейчас он влюблен!

«Я всегда был полностью открыт в моих отношениях и выносил их на показ. И, к сожалению, было очень много зависти, какие-то комментарии о моей девушке, хейт. Это давление и публичность уничтожили наши отношения. Сейчас я очень влюблен. Это единственное, что я могу сказать. У меня отличная пара, и у меня есть особенный человек, который помогает мне во всех аспектах. Заботится обо мне. У меня есть человек, который думает обо мне поминутно, а я думаю о нем».

Video: Эктор Хименес-Браво рассказал о карьере и личной жизни

Накануне премьеры судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво рассказал о карьере и личной жизни

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