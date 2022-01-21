Драматический триллер «Аллея кошмаров» вышел в Украине 20 января во всех кинотеатрах. Это экранизация одноименного романа Уильяма Грешама 1946 года и ремейк фильма 1947. Лента Гильермо дель Торо имеет яркие признаки нуара, хотя уже теряет некоторые мотивы, присущие классическому нуару. О чем фильм и что вас ждет в кино ― читайте в материале.

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Фильм «Аллея кошмаров» пытались снять с 2019 года, однако за несколько лет сменились члены съемочной команды и некоторые актеры. В частности, Леонардо Ди Каприо так и не появился в ленте.

Как известно, Уильям Линдсей Грешам написал свой роман, пообщавшись с участниками передвижного цирка ― умирающего вида развлечений, который когда-то был суперпопулярен с его причудливыми созданиями, с иногда ужасающими номерами, а иногда ― абсолютно манипулятивными. Название фильма произошло от улицы, где руководитель гик-шоу искал себе нового артиста. По сюжету главный герой амбициозен и быстро учится у местной менталистки Зины, а потом бежит с молодой девушкой Молли. Однако ему надоедают игры с ментализмом, и они придумывают спиритическое шоу, где мужчина называет себя «преподобным», а жену выдает за медиума. Но когда у него начинается депрессия, он идет к психологу, которая удачно использует его, чтобы нажиться, подставить и разрушить жизнь.

«Аллея кошмаров» ― описание фильма

Фильм отличается от книги. Герой Брэдли Купера Стэнтон Карлайл убегает из дома, кого-то похоронив, и подается в цирк, где устраивается уборщиком и подсобным рабочим, при этом пытаясь учиться номерам у кого только можно. Некоторые доверяют ему свои секреты, а некоторые выводят на чистую воду. Так или иначе, Стэн бежит из цирка и начинает карьеру менталиста. Однако амбиции не дают ему покоя, и он находит себе психолога-напарницу, которой манипулирует, чтобы получать деньги за «спиритические» сеансы с ее клиентами. Когда же в его руки попадает нестабильный, но очень богатый человек, Стэн рискует всем, чтобы заработать побольше, даже не понимая, что провал может стоить ему жизни. Финал истории определяет поступок таинственной роковой женщины, как это заведено в старых добрых нуарах, а алчный молодой человек теряет все, что имеет.

Концовку в книге «Аллея кошмаров» называют трагической, зато очень меткой. Однако единого мнения относительно финала ленты дель Торо пока нет.

Фильм уже вызвал неоднозначные отзывы у западных критиков, которые тщательно отнеслись к сюжету и жанровым особенностям. Это один из очень редких фильмов Гильермо дель Торо, в которых нет ни капли фантастики и домысла. Однако сюжет в течение почти 2,5 часов держит зрителя на иголках, заставляя переживать за каждый шаг героев. Концовка «Аллеи» может составить конкуренцию таким фильмам как «Иллюзионист», «Престиж» и даже «Джокер» ― по уровню напряжения.

Создатели фильма не поскупились на воспроизведение атмосферы США 1939―1941 годов, на мрачные нуарные пейзажи и помещения ― пустые, холодные и иногда очень пышно убранные. Музыку для фильма написал Александр Деспо, работавший над «Маленькими женщинами», оскароносными «Формой воды» и «Гостиницей Гранд-Будапешт», а также «Гарри Поттером». Химия между Брэдли Купером и Руни Марой и Брэдли Купером и Кейт Бланшетт завораживает, а сам актер смог проявить самые разные стороны человеческого существа, чтобы перевоплотиться в Стэна.

«Аллея кошмаров» ― актеры и роли

Брэдли Купер ― Стэнтон «Стэн» Карлайл

Кейт Бланшетт ― доктор Лилит Риттер

Виллем Дефо ― Клем Хоэтли

Тони Коллетт ― Зина Крумбейн

Руни Мара ― Молли Келхилл

Ричард Дженкинс ― Эзра Гриндл

Рон Перлман ― Бруно

Мэри Стинберген ― Мисс Кимбол

Дэвид Стретейрн ― Пит Крумбейн

Холт Маккеллени ― Андерсон

Тим Блейк Нельсон ― распорядитель карнавала

Клифтон Коллинз ― Джек

Джим Бивер ― шериф Джедедия Джадд

Дэвид Хьюлетт ― доктор Элруд

Пол Андерсон ― гик

Ромина Павер ― зрительница шоу

Фильм однозначно незауряден, однако он может не понравиться тем, кто не любит стиль нуар, присущий картинам наподобие «Дух прошедшего Рождества».