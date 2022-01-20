Любовный гороскоп на январь 2022 года расскажет, чего стоит ждать во втором месяце зимы. Кто должен быть открытым со своей второй половинкой? Кого ждет судьбоносное знакомство? А кому стоит прислушиваться к советам партнера? Узнайте в любовном гороскопе на январь 2022 для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова.

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Овны

Начало года сулит одиноким Овнам романтические знакомства. У вас есть все шансы встретить свою судьбу. Семейным же представителям знака звезды обещают гармонию в отношениях. Не упустите возможность уладить давние разногласия.

Тельцы

В первой половине января в отношениях семейных Тельцов возможны конфликты. Причиной тому, скорее всего, послужит чрезмерная категоричность представителей знака. Совет звезд ― избегать колких замечаний в адрес любимого человека. То, что кажется вам конструктивной критикой, на самом деле может сильно задеть партнера.

Близнецы

В этот период семейные Близнецы в отношениях с партнёром рискуют повторить уже когда-то совершенную ошибку. Это может стать поводом для ссоры и упреков в ваш адрес. Совет звезд ― быть внимательнее к своей половинке и учитывать прошлый опыт.

Раки

В этот период семейные Раки смогут еще раз убедиться, что их партнер ― надежный тыл и опора. Именно помощь любимого человека станет решающей в сложной ситуации. А потому можете смело положиться на свою половинку.

Львы

В этот период Львы окажутся в центре внимания противоположного пола. А потому комплименты и флирт им гарантированы. Но при этом звезды советуют быть осторожнее в плане новых знакомств ― есть большой риск разочарований.

Девы

Начало года может оказаться достаточно конфликтным для семейных представителей знака. И здесь звезды советуют не сгущать краски. Постарайтесь дать партнеру больше свободного пространства и сами побудьте наедине со своими мыслями. Это поможет легко разрешить ситуацию.

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Весы

В этот период звезды советуют Весам поменьше откровенничать о своей личной жизни с окружающими людьми. Так как есть большая вероятность, что ваши отношения станут объектом сплетен и слухов.

Скорпионы

Начало года для Скорпионов ― во многом решающее время относительно сферы личных отношений. Представители знака сумеют разобраться со своими чувствами и сделать верный выбор, который позволит им стать счастливее.

Стрельцы

В этот период звезды советуют семейным Стрельцам заняться составлением дальнейших планов со своей половинкой. Сейчас вы с партнером будете смотреть в одном направлении, а потому договориться и прийти к общему знаменателю будет легко.

Козероги

В январе Козерогам предстоит справиться с немалым количеством профессиональных задач. Но, несмотря на это, старайтесь должное время уделять личной жизни. Чаще выходите в свет и бывайте в новых местах. Ведь в начале года звезды сулят одиноким Козерогам судьбоносные знакомства.

Водолеи

В этот период Водолеям лучше не вступать в споры с партнером. Так как конфликты в январе могут оказаться затяжными. Тем же представителям знака, чье сердце свободно, не стоит отказываться от спонтанных свиданий. Одно из них может стать началом бурного романа.

Рыбы

Главной преградой на пути Рыб к счастью в личной жизни может стать их собственная нерешительность. Из-за длительных раздумий и внутренних сомнений вы можете упустить свое счастье. А потому не бойтесь сделать первый шаг и проявить инициативу ― от этого зависит ваша судьба!

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