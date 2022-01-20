Гороскоп на 21 января 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Кому звезды рекомендуют прислушаться к мнению других, а кому ― быть осторожнее? Узнайте в гороскопе на 21 января от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Сейчас от вашей зрелости и спокойствия будут зависеть отношения в семье. Не будьте слишком честолюбивы, прислушивайтесь к мнению других. В сфере здоровья все будет в порядке.

Телец

В пятницу Тельцы смогут совершить прорыв, благодаря которому планы воплотятся в жизнь. Будьте смелыми и уверенными в себе.

Близнецы

Близнецы, не теряйте надежду. Некоторые вещи работают только со второй попытки. Верьте в себя и сохраняйте спокойствие.

Рак

Сейчас самое время действовать. Если вы будете слишком долго думать, то другие могут опередить вас. Рискуйте и достигайте новых высот.

Лев

Приятный визит удивит Львов в пятницу и внесет разнообразие в их повседневную жизнь. Не бойтесь радоваться и принимать доброту других.

Дева

Если вы осмелитесь шагнуть в неизвестность, то вас ждет огромный прорыв в развитии. Не стоит сейчас отступать, ведь удача на вашей стороне.

Весы

В пятницу Весы смогут с легкостью адаптироваться к новым условиям. Но не берите на себя слишком много и не принимайте далеко идущих решений.

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Скорпион

Глубокие чувства, близость и небольшой страх будут сопровождать Скорпионов в пятницу. Не боритесь с этим и наберитесь терпения.

Стрелец

В пятницу разум Стрельцов может находится под контролем их чувств. Поэтому звезды рекомендуют вам быть осторожнее в своих заявлениях и решениях.

Водолей

Водолеи, вы можете достичь того, чего хотите, только если поверите в себя. Хорошо подготовьтесь, и тогда все будет идти по плану.

Рыбы

В пятницу здоровье Рыб будет в порядке. Это будет хороший день, который нужно провести с пользой. Поэтому мыслите шире.

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