Гороскоп на 20 января 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в четверг. Кому день готовит приятную встречу, а кому ― решение рабочих проблем? Узнайте в гороскопе на 20 января от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны, если вы недовольны текущей ситуацией, то четверг отлично подойдет для того, чтобы разобраться во всех несоответствиях и изучить другие варианты развития событий.

Телец

В четверг Тельцам могут бросить вызов. Но это к лучшему, поскольку вы сейчас предприимчивы, полны энергии и жажды действия, как никогда. Не сомневайтесь в себе и двигайтесь только вперед!

Близнецы

Звезды предвещают Близнецам удачный день. Проблемы на работе исчезнут сами собой, и вы поймете, что ваше беспокойство было излишним.

Рак

В четверг Раков ждет приятная встреча с давним знакомым. Если вы чувствуете себя обессиленными, то убедитесь, что обеспечили себе достаточное количество отдыха.

Лев

Четверг станет настоящей проверкой для личных отношений Львов. Вместо критики попробуйте похвалить таланты и сильные стороны своего партнера. Результат вы увидите сразу.

Дева

Девы, обратите внимание на свое здоровье. Звезды рекомендуют вам в четверг посвятить время улучшению физической формы и эмоционального состояния.

Весы

Звезды рекомендуют Весам в четверг заняться планированием выходных. Вы много сделали за прошедшие дни, и теперь вам просто необходим качественный отдых.

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Скорпион

В четверг компромиссы не принесут Скорпионам внутреннего удовлетворения. Но держите себя в руках. Придерживайтесь рабочих требований, даже если это сложно.

Стрелец

Вы должны сдержать обещание, данное другу, даже если вам сейчас это не выгодно. От этого могут зависеть ваши отношения с окружающими в будущем.

Козерог

В четверг все будут рассчитывать на ваши организаторские способности. Не подведите своих коллег и не сомневайтесь в себе. Общение с друзьями поможет вам восстановиться после трудного дня.

Водолей

Водолеи, если вы продолжите идти по намеченному пути, то успешно достигнете своей цели. Не отклоняйтесь от курса и двигайтесь вперед, несмотря на мнение окружающих.

Рыбы

В четверг сдержанность Рыб окружающие могут ошибочно истолковать как гордыню. Сделайте первый шаг и простите. От этого всем станет легче.

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