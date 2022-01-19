С началом 2022 года стоит проверить, какие премьеры готовят для своих любимых фанатов самые большие кинокомпании мира и какие фильмы хотят увидеть киноманы. Какие фильмы порадуют нас в январе 2022 года ― читайте в нашем материале.

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«Кингс Мен»

Дата: 13.01.2022

Мэттью Вон попробовал показать, как было основано агентство «Кингс Мен» ― кто был его первым агентом и каких первых врагов человечества пришлось одолеть. Пафосная комедия в полностью абсурдном стиле с высмеиванием стереотипов о странах-участницах Первой мировой войны. В фильме сыграли Рэйф Файнс, Даниэль Брюль, Харрис Дикинсон, Рис Иванс и Джемма Артертон.

«Крик»

Дата:13.01.2022

В фильме рассказывается история молодой женщины, которая возвращается в свой старый родной город только для того, чтобы столкнуться с ужасающими делами, связанными с печально известным серийным убийцей в маске. К фильму вернулась Нив Кэмпбелл, которая сыграет Сидни Прескотт. Также в нем появятся Дэвид Аркетт, Кортни Кокс, Дилан Миннетт и др.

«Аллея ужаса»

Дата: 20.01.2022

Гильермо дель Торо снял римейк известного фильма 1947 года «Аллея ужасов», в основе которого лежит одноименный роман Уильяма Линдси Грешама. Главный герой — молодой аферист Стэн Карлайл, который работает карнавальным фокусником, но постепенно начинает выдавать себя за человека, умеющего разговаривать с мертвыми. Он пытается обмануть миллионера, чтобы сорвать большой куш, но терпит поражение, возвращается к прежней жизни и пытается все забыть. В картине снялись Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Руни Мара, Уиллем Дефо, Тони Коллет, Рон Перлман и др.

«Голос любви»

Дата: 20.01.2022

Режиссер Валери Лемерсье сняла художественный фильм на основе биографии певицы Селин Дион и сама сыграла в нем главную роль. В мировой прокат картина вышла под названием «Алин», главная героиня ― Алин Дье. По сюжету события разворачиваются в Квебеке с 60-х годов ХХ века. В семье, где все увлекаются музыкой, рождается девочка Алин. Когда она подрастает, родные замечают, что у нее золотой голос. Однажды пение Алин слышит известный музыкальный продюсер и понимает, что когда-нибудь она покорит своим талантом весь мир.

«Агент 117: Из Африки с любовью»

Дата: 27.01.2022

Николя Бедоз снял продолжение пародии на шпионские истории «Агент 117». Второй фильм называется «Из Африки с любовью». По сюжету французский шарм придает силы агенту решать сверхчеловеческие проблемы национальной и мировой безопасности, а также покорять всех вокруг. В киноленте снялись Жан Дюжарден, Пьер Нине, Мелоди Каста, Наташа Линдинжер и др.

«Мы ― монстры»-2

Дата выхода: 27.01.2022

Семейству Уишбонов снова приходится превращаться в монстров, чтобы спасти свадьбу. С помощью магии они снова получат суперсилы: мама-вампир, папа Франкенштейн и их дети — непоседливый оборотень и обаятельная мумия ― отправляются в новое приключение.

Фильм снимали Германия и Великобритания. Режиссер Гольгер Таппе. В ролях: Емили Уотсон, Джейсон Айзекс, Ник Фрост и др.

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