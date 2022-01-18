Ежегодно 19 января весь православный мир празднует Крещение Господне. В этот день принято ходить в церковь, где батюшка освящает воду, которую потом каждый прихожанин забирает себе в дом. Также вода освящается и в источниках. Там священник опускает крест в специальную крещенскую прорубь, после чего вода в этом источнике считается целебной, а все желающие могут окунуться. Говорят, что вода, освященная в этот день, обладает некой силой, которая даже способна излечить от недугов.

А вот крещенские приметы считаются самыми верными. Так на что же стоить обратить внимание в день праздника Крещение Господне?

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Приметы на Крещение Господне

Если в Крещение холодная и ясная погода, то лето будет засушливым, весна начнется рано, а «бабье лето» продлится дольше положенного ему срока, а если пасмурная и снежная — к обильному урожаю.

Богоявление под полный месяц — к большому разливу, а если новолуние, то ждите долгих морозов.

Много снега на Крещение – к крепкому здоровью! Талый крещенский снег, как и крещенская вода, имеет мощную исцеляющую силу, которую не теряет весь год.

Синие облака в крещенский полдень сулят урожайный год.

Часто лают собаки — будет много дичи, а также к благополучию и материальному достатку.

С праздником Крещения Господнего!

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