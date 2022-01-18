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Праздничный калач: рецепт выпечки на Крещение от Наталки Денисенко

18.01.2022

Актриса театра и кино Наталка Денисенко поделилась рецептом праздничного калача на Крещение. По ее словам, такой готовила еще ее бабушка. А теперь попробовала и она. Видео с приготовлением — смотрите в материале!

«Помню, как моя бабушка замешивала все в огромной кастрюле (размером даже больше чем ведро), ставила ее на “припічок” и через время оттуда росло пахучее тесто. Это было как волшебство для меня. И косички такие она плела со скоростью света, ведь нас приезжало 6 внуков и кормили нас по всем законам “побывал у бабушки”.

Моей бабули уже нет на этом свете, но я всегда вспоминаю, как же вкусно, тепло и с душой она кормила нас, и как же приятно, что мой сыночек сегодня попробует такой же “святковий калач”», — написала Наталка.  

Ингредиенты:

  • Мука — 1 кг
  • Молоко — 250―300 мл
  • Дрожжи — 10 г
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Яйца куриные — 4 шт.
  • Сметана — 100 г
  • Сливочное масло — 50―60 г
  • Растительное масло — 50 г
  • Изюм — 100 г
  • Сахарная пудра, корица — по желанию

Способ приготовления смотрите в видео от Наталки Денисенко:

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