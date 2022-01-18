Поздравления с Крещением 2022 в стихах
Крещение Господне замыкает цепочку рождественских праздников и ежегодно отмечается 19 января. Предлагаем вам поздравить близких и друзей с помощью оригинальных стихов!
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Крещенским снежным вечерком,
В тот день, когда Христа крестили,
Звучали шутки, смеха звон,
Заботы люди отложили.
Пусть будет счастлив каждый дом,
Пускай исчезнут все ненастья,
И колокольни чистый звон
Посеет в сердце только счастье!
Желаю всем я в этот вечер
Зажженные надеждой свечи!
С Крещением!
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Радость приходит и праздник Крещения
Напоминает о вечном добре.
Пусть не покинет тебя ощущение,
Что это лучший день в январе.
Счастья желаю тебе и везения,
По пустякам головы не ломать,
Сказочной жизни, души обновления,
Близких людей, как себя, понимать!
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Светлый праздник — Святое Крещение,
Дарит людям всегда очищение.
Пусть же помыслы станут чистыми,
Омываясь ручьями пречистыми.
Пусть подарит вам радость спасения
Праздник Божьего Богоявления!
А грехи пусть вода очищает,
Помогает и дом защищает!
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Поздравляем Вас с Крещением,
С Господним Богоявлением,
Пускай же вода и небо святое
От бед и от горя навеки укроет.
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Пусть день Крещения великий
Вам только благодать сулит.
Пусть счастье будет многоликим,
Пусть справедливость победит.
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С праздником Господнего Крещенья
Принимай с улыбкой поздравленье,
Пусть улыбка на лице не тает
И ваш дом добро не покидает.
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Пусть воцарятся мир и радость
В семье, работе и делах.
Пускай божественная благость
Поможет в жизни и мечтах!
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Чтоб радостью всегда светились
Глаза, душа, улыбка, плоть!
Чтоб сны цветные только снились,
И да поможет вам Господь!
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Тепла в душе и веры в чудо,
Хороших внуков и детей,
Пусть будут добрыми к вам люди,
Счастливых вам и долгих дней!
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С Крещеньем вас спешу поздравить
И пожелать вам чистоты
Всех помыслов и всех стремлений,
Здоровья, счастья и любви!
Пусть Ангелы вас охраняют
И стерегут ваш крепкий сон
Пусть горя близкие не знают
И будет рядышком Господь!
***
Пускай в Крещенские морозы
Напасти, горести уйдут,
От счастья только льются слезы,
А дни лишь радость пусть несут.
Желаю, чтобы все смеялись,
И грусть забыли навсегда.
Любовью все лишь восхищались,
И не страдали никогда.
***
С Крещением Господним,
Днем большим, святым,
Пусть сердце будет теплым,
Здоровья, веры, сил.
Поздравляем с праздником Крещения! Здоровья и счастья вам и вашим близким!