Крещение, или еще его называют Богоявлением, — один из древнейших религиозных праздников. В этот день принято поздравлять друг друга, прощать проступки и желать всего наилучшего. Поздравления с Крещением 2022 в картинках и прозе, которые обязательно понравятся вашим родным и близким, ищите в нашем материале.

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История праздника Крещение Господне

Праздник Крещение Господне празднуется 19 января, а накануне вода освящается в храмах и в природных источниках. Считается, что на Крещение Бог приходит в мир, чтобы представить людям неприступный свет. Господь наделяет воду особыми свойствами в этот день — она ​​освящена даже в водопроводе. Это все связано с тем, что, согласно Ветхому Завету, вода наделялась особой силой. Именно из воды начиналась жизнь. Кроме того, она имела разрушающее действие, ведь водой Господь заливал все грехи, когда послал на землю великий потоп. Поэтому Крещение наделено большим смыслом: как тело омывается водой, так и душа человеческая, которая верит в Божью силу, очищается от грехов.

В этот день принято поздравлять другу друга с праздником. Мы подготовили для вас поздравления с Крещением Господним, которые придутся по вкусу вашим родным и близким.

Красивые поздравления к Крещению 2022

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Поздравляю Вас с крупнейшими православными праздниками Богоявлением и Крещением Господним! Желаю, чтобы на Вас сошла Божия благодать, чтобы тело и душа омылись освяченной водой, насытились здоровьем, легкостью, радостью, чтобы Вас оставили боль, огорчение, разочарование, ненависть и пороки, а на смену им в душе воцарили мир, покой и согласие!

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Крещение Господне пусть принесет благополучие, спокойствие, удачу, много хороших друзей, хорошие впечатления, веселые моменты, уверенность в каждом дне и самое крепкое здоровье на свете!

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Вот и пришел в каждый дом священный и волшебный праздник Крещение Господне. В этот замечательный и божественный день хочется пожелать всем мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, которое согревает душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Пусть в этот светлый день вас окружают родные и близкие люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом.

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Поздравляю с православным праздником — Крещением Господним. Пусть Всевышний освятит ваше сердце миром, счастьем и здоровьем. Прекрасного духа, мудрости и терпения в вашем доме!

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В великий день Крещения Господнего желаю очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми, сильными духом и верой. Будьте счастливы и любимы.

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В этот особый, наполненный святостью день мне бы хотелось пожелать тебе гармонии, душевного умиротворения, спокойствия идиллии. Пусть небеса оберегают твою душу, а ангелы хранят твой дом от зла ​​и бед.

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С Крещением Господним вас, не теряйте веры в хорошее, и она непременно поможет в трудную минуту. Пусть Крещенские морозы вас взбодрят и закалят. В этот праздник стоит отпустить все плохое и смыть грех святой водой. С Крещением Господним вас!

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Поздравления с Крещением 2022 в картинках

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