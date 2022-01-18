Мода 2022: какие шубы и дубленки в тренде

Помимо шерстяных пальто, шуб из искусственного меха и объемных пуховиков, в этом сезоне список модной верхней одежды пополнили дубленки. Среди самых актуальных моделей ― классические авиаторы, заимствованные из гардероба летчиков, укороченные дубленки до талии, пушистые варианты, будто вывернутые наизнанку, модели без рукавов и длинные пальто на овчине.

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Авиаторы

Дубленка-авиатор ― вневременная модель, которая изначально была главным элементов гардероба пилотов. Со времене, эта теплая oversize-куртка с овчиной перекочевала в зимний арсенал модниц. В новых коллекциях дизайнеров появились современные вариации дубленок-авиаторов, которые точно пригодятся вам в этом сезоне. Fendi представили белоснежную объемную модель, David Koma показали черную дубленку с объемным воротником из овчины, а Balmain предложили выбирать культовую куртку в коричневой цветовой гамме.

Длина мини

Для девушек, которые успели уже обзавестись модной классической дубленкой, дизайнеры предлагают приобрести еще укороченную модель, заканчивающуюся на линии талии. Такая дубленка будет стильно смотреться как в повседневных, так и в вечерних образах. Celine предлагают носить утепленную мини-куртку в молочном оттенке с грубыми ботинками, теплым джемпером и базовыми джинсами, Givenchy комбинируют короткую белую дубленку с плиссированной юбкой и ботфортами-чулками, а Fendi показывают сочетание теплой мини-версии в паре с лаконичной юбкой с завышенной талией и свитером крупной вязки.

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Без рукавов

В этом сезоне одной из самых трендовых покупок является дубленка без рукавов, которая с легкостью может составить конкуренцию пуховым жилеткам. Пока еще не слишком похолодало, есть возможность насладиться этой остромодной новинкой и составить десятки интересных образов. Носите ее с летящими юбками и сапогами в стиле вестерн, комбинируйте с грубыми ботинками на массивной подошве и любимыми джинсами, миксуйте с трикотажными костюмами или накидывайте поверх летних платьев в паре с водолазками. Наших фаворитов вы найдете в коллекциях Celine, Givenchy и Miu Miu.

Дубленки-пальто

С приходом холодов на смену модным пальто и тренчам приходят теплые дубленки с отделкой из овчины, которые в этом сезоне могут быть не только короткие, но и длинные. Так, уютные замшевые или кожаные пальто прямого кроя с гладким, ворсистым или кучерявым мехом станут вашей любимой верхней одеждой на период зимы. У Chloe вы можете встретить дубленку-трансформер, которая при желании из длинного пальто превратится в короткую куртку. Тем временем, Bally сделали ставку на минималистичное пальто прямого кроя, которое можно носить как со спортивными костюмами, так и деловыми ансамблями, а Boss воспели дубленку до колен, выполненную на манер пэчворка.

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