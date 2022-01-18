Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Крещенский заговор на любовь от Рубины Цыбульской

18.01.2022

Крещение — магическое и уникальное время. Именно сегодня можно решить многие проблемы, особенно те, что касаются отношений с любимым человеком. Так, победительница 14 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Рубина Цыбульская на своей странице в  Instagram поделилась крещенским заговором на любовь. Все подробности в материале. 

заговор

Рубина Цыбульская на своей странице в Instagram разместила пост, в котором подробно описала крещенский заговор на любовь, который поможет помириться с парнем или мужем после даже самой серьезной ссоры. Победительница 14 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» акцентирует внимание на том, что это не приворот. 

Больше по теме: Приметы на Крещение Господне – 19 января

Крещенский заговор на любовь

Для заговора нужно зажечь церковную свечу, взять ее в одну руку, а в другую — прозрачный стакан со святой водой. Затем нужно произнести:

«Пускай (имя избранника) станет моим! Крещенье Господне как только пройдет, милый мой ко мне сам придет!».

После этих слов нужно трижды капнуть воском от свечи в стакан и погасить свечу. Этой водой нужно умыться 19 января, а свечу следует отнести в церковь и зажечь ее за его здоровье в самое ближайшее время. 

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить