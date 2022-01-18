Из картофеля можно приготовить множество вкусных блюд для всей семьи: Котлеты, драники, запеканки. Как приготовить картофельные котлеты без труда? Пошаговый рецепт от участника «МастерШеф. Профессионалы» Димы Касапа читайте в материале.

Премьера «МастерШеф. Битва сезонов» в эфире СТБ состоится 22 января в 19:00.

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Ингредиенты:

Очищенный и крупно нарезанный картофель — 400 г

Сливочное масло — 150 г (50 г для пюре, 100 г — для жарки)

Крахмал — 1 ст. л

Соль, черный перец по вкусу

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Способ приготовления:

Отварите картофель в кипящей подсоленной воде. Слейте воду и сделайте пюре со сливочным маслом и крахмалом. Добавьте соль и перец по вкусу. Разогрейте духовку до 200 градусов. Растопите немного масла в большой сковороде на среднем огне. Выложите аккуратно по большой ложке картофельного пюре, сильно приминая и образуя круг. Обжаривайте на слабом огне 3-4 минуты, пока котлеты не подрумянятся, переверните и жарьте еще 2-3 минуты. Переложите готовые котлеты на выстеленный бумагой для выпекания противень. Запекайте котлеты 5-7 минут до хрустящей корочки. Переложите котлеты на блюдо, украсьте зеленью и подавайте к столу!

При желании можно добавить в картофельные котлеты предварительно обжаренный до готовности фарш. Для этого формируете котлеты, вкладывая его внутрь.

Приятного аппетита!

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