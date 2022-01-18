Гороскоп на 19 января 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в среду. Кому день принесет романтику, а кому ― проблемы с концентрацией? Читайте в гороскопе на 19 января от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Для Овнов среда пройдет размеренно и спокойно. Окружающие оценят вашу сообразительность. Смело ведите переговоры и заключайте сделки в этот день. Звезды будут на вашей стороне.

Телец

В среду Тельцов ждет романтика и хорошее времяпрепровождение. Но постарайтесь не вступать в конфликты. Сейчас не лучшее время для выяснения отношений.

Близнецы

Звезды предвещают Близнецам благоприятный день в сфере финансов. Вы сможете повысить свой доход либо совершите успешную сделку.

Рак

В среду Ракам стоит уделить больше внимания своему физическому состоянию и питанию. В сфере работы и личных отношений все будет в порядке.

Лев

Львы, следите за своими финансами! Дисциплина и надежность сейчас очень важны для вас. Займите четкую позицию и не уклоняйтесь от нее.

Дева

В среду Девы могут страдать от потери концентрации. У вас появится интересная идея, но вы не сможете ее воплотить без самодисциплины. Поэтому возьмите себя в руки!

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Весы

Психологическое здоровье Весов будет на высоте в среду. Общайтесь, пишите, звоните знакомым и обсуждайте свои мысли и планы. Такой обмен идеями поможет вам понять, куда двигаться дальше.

Скорпион

Скорпионы, вы не до конца честны с собой в данный момент. Это делает вас очень уязвимыми. Посвятите среду саморефлексии и разберитесь в своих мыслях и чувствах.

Стрелец

В среду внешнее сопротивление исчезнет и вы сможете заняться отложенными задачами. Вам следует решительно приступать к работе и планомерно устранять препятствия.

Козерог

Звезды рекомендуют Козерогам быть сдержаннее в среду. Неосторожные слова могут легко привести к недоразумениям и спорам. Обратите внимание на свою вторую половинку.

Водолей

Среда будет полна вдохновения для Водолеев. Партнерские отношения будут расцветать, а одинокие представители знака смогут завести очень приятные знакомства.

Рыбы

Сохраняйте спокойствие. Вам еще понадобится вся ваша настойчивость, чтобы достичь цели. Многие вещи могут казаться вам слишком сложными. В таком случае попробуйте посмотреть на них под другим углом.

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