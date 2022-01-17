Зеленый лук — незаменимый ингредиент для приготовления разнообразных блюд. Но как выращивать зеленый лук в домашних условиях? О том, как выращивать зеленый лук на подоконнике, рассказали эксперты «Все буде добре». Подробнее читайте в нашем материале.

Подготовка материала

Для посадки выбирают неповрежденные головки репчатого лука с признаками прорастания, диаметром от 2 см. Если вы купили этот лук в магазине, то рекомендуется замочить его в горячей воде на 20–30 минут. Также стоит снять сухие чешуйки с лука и обрезать верхушки, оставив пенек в 1 см.

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Как выращивать зеленый лук в грунте

В качестве емкости для посадки возьмите пластиковый контейнер. Приготовьте субстрат из смешанных в равных пропорциях земли и песка. Далее необходимо прогреть полученную смесь в духовке или ошпарить кипятком — так вы уничтожите микроорганизмы и паразитов. Также вы можете купить в цветочном магазине смесь для кактусов.

Порядок посадки зеленого лука в грунте:

Засыпьте смесь в контейнер, разровняйте ее и полейте теплой водой. Высаживайте луковицы в грунт неглубоко, с небольшим расстоянием. Поставьте контейнер на светлый и теплый подоконник.

Вам необходимо регулярно поливать почву, избегая ее пересыхания. Кроме того, следите за температурой воздуха: она должна составлять +22–26 °С.

Как выращивать зеленый лук в воде

Это наиболее экономный способ, так как не требует дополнительных материалов. В качестве емкости для высадки вы можете использовать все что угодно — любую баночку, пластиковый стакан или даже лоток для яиц. Питательной средой послужит водопроводная вода, только следует ее предварительно отстоять, чтобы избавиться от хлора.

Порядок посадки зеленого лука в воде:

Налейте в емкость немного воды. Поместите луковицу так, чтобы в воде оказался только кончик луковицы. Для этого нужно выбрать подходящую емкость, в которой луковица застрянет, не касаясь дна. Поставьте луковицу в прохладное темное место, пока не отрастут корни. Как только это произойдет, переставьте емкость на подоконник.

Меняйте воду 1 раз в сутки в первые 2–3 дня, далее 1 раз в 7–10 дней. Не забывайте следить за уровнем воды, подливая новую при испарении, и уничтожать подгнившие луковицы.

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