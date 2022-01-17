Гороскоп на 18 января 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака во вторник. Кому день принесет прилив вдохновения, а кому ― финансовые проблемы? Читайте в гороскопе на 18 января от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Не позволяйте ничему и никому отвлекать вас от поставленной цели во вторник. Таким образом, вы сможете многого добиться и получите удовлетворение от процесса.

Телец

В этот день все будут восхищаться тонким юмором и манерами Тельцов. Вы сможете объединить свои цели и желания в хороший план на будущее.

Близнецы

Во вторник Близнецы будут полны энергии и хороших идей. Вы добьетесь успеха во всем, за что возьметесь. Смело планируйте свой следующий ход.

Рак

Все существо Раков будет излучать удовлетворенность и гармонию во вторник. В своем окружении вы будете стремиться к пониманию и единению, чтобы создать облегчение для себя и всех остальных.

Лев

Звезды рекомендуют Львам сохранять голову ясной в этот день. Подумайте о том, как вы можете улучшить свое здоровье. Проводите больше времени на свежем воздухе.

Дева

Свет в конце туннеля есть, и Девы увидят его уже совсем скоро. Вторник будет хорошим днем для того, чтобы внести коррективы в планы на будущее. Делать это лучше всего со своей второй половинкой.

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Весы

Во вторник Весов может посетить вдохновение. Слушайте свой внутренний голос. Он может подсказать вам, куда двигаться дальше.

Скорпион

Скорпионы, не стоит слишком увлекаться построением планов на будущее. Позвольте случаю играть свою роль. Возможностей впереди еще будет достаточно.

Стрелец

18 января Стрельцы могут столкнуться с финансовыми проблемами. Поддержка близкого человека поможет вам со всем справиться.

Козерог

Если вы продолжите рисковать, то стоит быть готовыми столкнуться с последствиями. Сложное время скоро закончится, и на смену ему придет новая глава вашей жизни.

Водолей

Во вторник Водолеи могут немного ослабить свою привычную дисциплину и самообладание. Но не переживайте по этому поводу. Всем время от времени нужна передышка.

Рыбы

Рыбы, идите новыми путями. Они приведут вас к успеху. Но остерегайтесь крупных финансовых сделок во вторник. Кто-то может воспользоваться вашим доверием.

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