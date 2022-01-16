Гороскоп на 17 января 2022 года посоветует, как успешно завершить все дела и избежать неприятностей. Читайте гороскоп на 17 января от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Уверенность в себе и харизма могут оказать положительное влияние на запланированные переговоры. Возможно потепление в отношениях с коллегами.

Телец

Участие в сомнительных акциях может негативно повлиять на вашу карьеру и отношения. Интуиция на низком уровне ― не стоит совершать необдуманные поступки.

Близнецы

Возможны разлады с близкими и семьей. Не стоит давать волю агрессии и бросаться необдуманными словами ― можно сильно с кем-нибудь поссориться.

Рак

Ракам стоит отдаться работе. Есть возможность наладить отношения в коллективе, а также встретить кого-нибудь, кто станет очень важным для вас.

Лев

День трудных дел, которые придется решать благодаря своему опыту и упорному труду. Не стоит тратить нервы на незначительные проблемы.

Дева

В понедельник могут резко измениться планы и возникнуть непредсказуемые проблемы. Следует провести как можно больше времени с дорогим человеком.

Весы

У Весов работа будет гореть в руках, поэтому стоит отбросить стеснительность и «ковать, пока горячо». Все дела в конце концов обернутся для вас выгодой.

Скорпион

Возможно, в понедельник вам придется столкнуться с роковой изменой. Не стоит загружаться работой ― можно попробовать что-нибудь новое и отдохнуть в театре или на концерте.

Стрелец

Дома Стрельцов может ждать сюрприз от родных. Если вы не любите неожиданностей, постарайтесь просто оценить старания людей.

Козерог

Обновления на работе могут вызвать большие хлопоты ― возможно, придется принимать решение о целесообразности изменений. Вы найдете поддержку у родных.

Водолей

Ждите прилива энергии. Возможно, стоит что-нибудь обновить на работе. Возможны сюрпризы от коллег.

Рыбы

Близкий по духу человек может оказаться совсем другим во время личного общения. Не стоит уповать на чудо.

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