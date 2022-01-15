Гороскоп на 16 января 2022 года подскажет, кому готовиться к решению неприятных проблем, кому ловить удачу за хвост, а кому нельзя ссориться. Читайте гороскоп на 16 января от экстрасенсов СТБ.

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Овен

У Овнов может быть непростой день и много преград для ваших целей. Есть вероятность встречи, которая положит начало красивым романтическим отношениям.

Телец

Тельцы могут смело начинать новые дела, кто-то из окружения может предложить своевременную помощь. Все трудности в конце концов обернутся удачным результатом.

Близнецы

У Близнецов может быть ошибочное впечатление об обостренной интуиции. Не стоит принимать резкие решения и тешить себя иллюзиями.

Рак

Возможны размолвки с близкими людьми. Не следует бросаться с головой в рискованные акции и смешивать личное и деловое.

Лев

Львы могут перенервничать из-за непредвиденных трудностей. Возможно, будет много поездок, встречи со старыми знакомыми, которые помогут в решении проблем.

Дева

Очень продуктивный день, который поможет решить старые проблемы с проектами, что даст преимущество перед конкурентами. Необходимо сосредоточиться и правильно направить все свои силы.

Весы

Напряженный день, который могут осложнить мелкие ошибки и препятствия, возникающие по невнимательности. Уделите внимание близкому человеку.

Скорпион

Могут поступить заманчивые предложения, от которых не следует сразу отказываться. Можно совершить значительный рывок в профессиональной деятельности и получить невероятное удовольствие.

Стрелец

У Стрельцов обострится интуиция. Если быть уверенными в себе и действовать благоразумно, можно заложить хорошее основание на ближайшее будущее.

Козерог

Даже самые сложные задачи будут казаться вам простыми и завершатся удачно. Можно воплощать свои смелые мечты и отвечать на деловые предложения.

Водолей

Следует избегать конфликтов и недоразумений ― они будут иметь серьезные последствия. Первая половина дня может быть сложной из-за ошибок от невнимательности.

Рыбы

У Рыб будет возможность заручиться поддержкой влиятельных единомышленников и начать воплощать свои давние цели на дальнейшую жизнь.

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