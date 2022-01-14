14 января в 19:45 в эфире СТБ вышли 3 и 4 выпуски провокационного проекта «Мой секрет» с Машей Ефросининой. В откровенном разговоре с ведущей актер сериала «Крепостная» Виктор Жданов объяснил, почему он ушел из семьи. Смотрите в новом выпуске проекта «Мой секрет» на СТБ, как сложились отношения у Жданова с родственниками после его решения.

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В выпуске проекта «Мой секрет», посвященном актерам «Крепостной», Маша Ефросинина во время общения с Виктором Ждановым поинтересовалась, почему мужчина несколько месяцев ночевал в гримерке?

«Возможно, потому что начал всю жизнь с нуля, возможно, накипело на душе. Но в один момент я сказал, что уйду», ― ответил Жданов.

Они с женой так и не развелись официально, и актер не бросил детей. Произошло это событие после того, как они потеряли все в Донецке и переехали в Киев, где пришлось начинать с нуля.

«Дети выросли, ответственность стала меньше. Я же не сказал, что бросил их, я не сказал, что предал и ушел к другой женщине. Я понимаю, что кому-то облегчил жизнь ― той же Лене. Она немного выдохнула от меня ― знаю, что я непростой, у меня есть свои заморочки. Она стала больше для себя жить», ― сказал Виктор.

В семье его решение восприняли неодобрительно, однако Виктор признается, что не имеет негативных воспоминаний или мнений: «Я горжусь тем, что мы жили с Леной, я благодарен ей, и тот, каким вы меня видите, ― это на 90% ее заслуга».

Однако мужчина все еще сам не может забыть о своем поступке и не уверен, что он правильный.

«Это выглядит как измена, как бы я ни хотел себя отбелить ― я предал семью, я ушел из нее, не назвав причин точечно. Через год-полтора-два, кажется, они мне немножко простили. Они, может, и не простили, но не перестали общаться, и для меня это главное», ― говорит актер.

Несмотря на расставание, Виктор уважает Елену, тепло к ней относится и очень признателен.

«Очень многое прошло мимо жизни. Мало цветов дарил, мало внимания обращал, мало слов сказал, которые можно было сказать ― что я тебя уважаю, люблю и так далее. Сейчас констатируешь этот факт и неприятно себя чувствуешь. Исправить это ты не исправишь. Но когда озвучил это ― легче стало. Возможно, эта программа делает людей другими?» ― добавил он.

Однако создатели проекта пригласили Елену Анатольевну в студию, где она ответила на слова Ефросининой и признание Виктора.

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Video: Виктор Жданов в эфире проекта «Мой секрет» рассказал о расставании с женой В новом выпуске проекта Мой секрет с Машей Ефросининой актер Крепостной Виктор Жданов признался, что считает, будто предал свою семью, когда ушел от них

Смотрите премьеру «Мой секрет» по пятницам в 19:45 на СТБ!

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