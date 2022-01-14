Гороскоп на 15 января 2022 года подскажет, кого ждут сюрпризы судьбы, а кому стоит поберечься от неприятностей. Читайте гороскоп на 15 января от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Все ваши планы могут полететь в тартарары. Возможно, придется работать в свой выходной день. Следует обратить внимание на здоровье близких.

Телец

Могут отмениться встречи или записи к врачу. Не стоит поддаваться стрессу ― конфликт может иметь неприятные последствия.

Близнецы

Утро может быть конфликтным. Если вы работаете, то вас могут ждать неприятные встречи. Расставлять приоритеты будет трудно ― все пойдет не по плану.

Рак

Раков может охватить непреодолимое желание навести порядок дома, убрать, наготовить на неделю или закупиться продуктами. День не подходит для рискованных дел.

Лев

У Львов может наметиться неожиданная вечеринка или просто встреча с друзьями. Будет возможность поделиться своими проблемами с близким человеком.

Дева

Девам не следует транжирить деньги в субботу ― в ближайшее время возможны непредсказуемые расходы. Удачный день для занятия самообразованием.

Весы

Ваш энтузиазм в работе могут охладить неожиданные новости, которые получите в течение дня. Если удачно воспользуетесь возможностью, то можете улучшить свое финансовое положение.

Скорпион

Не стоит тратить выходной день на дела, если они не срочные. Есть возможность успешно провести время и посетить интересующие вас места. Возможно, встретите человека с похожими интересами и целями.

Стрелец

Суббота будет загружена, как рабочий день. Однако, если не отвлекаться и правильно расставить приоритеты, можно избавиться от проблем, которые давно вам мешали.

Козерог

В субботу Козероги могут встретить любовь всей жизни. Стоит бросить взглядом вокруг ― человек, который вам симпатизирует, может быть совсем рядом, хоть вы и не замечаете.

Водолей

Вам может прийти финансовая помощь из неожиданного для вас источника. Следует поинтересоваться, что происходит у вас на работе.

Рыбы

Не стоит бояться экспериментировать — возможно, ваши страхи перед осуждением знакомых безосновательны. Можно смело проявлять инициативу в деловой сфере и личной жизни.

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