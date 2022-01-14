Дневной макияж способен сделать лицо выразительнее и подчеркнуть красоту девушки. Чтобы мейкап был не только привлекательным, но и модным, важно знать его тенденции. Какие тренды в дневном макияже будут самыми актуальными в 2022 году? Узнайте далее.

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Нюдовый макияж

Естественность будет самым актуальным принципом дневного макияжа 2022 года. С помощью нюдового мейкапа можно создать свежий и сияющий образ, а окружающие будут задаваться вопросом, накрашены ли вы вовсе.

Стрелки

Так как модный дневной макияж 2022 года должен быть умеренным, стрелки также не должны быть слишком большими. Тем не менее, трендовые варианты могут быть разных цветов и даже с блестящими линиями.

Нежный макияж

Трендовым в 2022 году будет макияж в нежных розовых и персиковых тонах. В этом виде мейкапа уместен одновременный акцент и на глазах, и на губах. С таким макияжем вы будете выглядеть особенно романтично и женственно.

Акцент на брови

В 2022 году останется тренд на макияж бровей. В нем вам помогут карандаши, тени, а также различные гели. К мейкапу бровей просто добавьте тушь для ресниц и немного тонального крема, — и легкий дневной макияж готов!

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Хайлайтер

Блеск будет по-прежнему в моде в 2022 году. Хайлайтером можно подчеркнуть скулы, лоб и середину подбородка. Такой макияж придаст вашей коже небывалого сияния и свежести.

Источник фото: pinterest.com

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