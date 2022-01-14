14 января в 19:45 в эфире СТБ вышли 3 и 4 выпуски провокационного проекта «Мой секрет» с Машей Ефросининой. В откровенном разговоре с ведущей актриса сериала «Крепостная» Анна Сагайдачная впервые рассказала о своих травматических отношениях, которые едва не свели ее в могилу. Смотрите в новом выпуске проекта «Мой секрет» на СТБ, в чем призналась Анна Сагайдачная.

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Актриса Анна Сагайдачная, которая сыграла Натали Дорошенко в «Крепостной», впервые публично рассказала о своих первых серьезных отношениях, которые длились 3 года, преподали ей важный урок в жизни и едва не закончились трагически.

Еще во времена учебы и начала карьеры у Анны завязались отношения с актером, старше нее на 17 лет. Актриса рассказала, что он уже был разведен, у него осталось двое детей, к которым она ревновала его.

«Девочка, которой 18 лет, у которой вообще не было отношений, ― я ревновала даже к детям. Он мне очень много рассказывал, чего нельзя говорить, — об инимных отношениях с другими женщинами. А я ― наверное, мы, женщины, так устроены: “И что, тебе нравилось? Ты любил ее? Серьезно, ты любил ее больше меня?”», ― вспомнила актриса.

Она не знала, что потом делать с подобными ответами, так как тогда не понимала, зачем вообще такие вопросы задавать.

Но Анна призналась, что основная проблема была не с ревностью, а с алкоголем: ее возлюбленный часто пропадал по вечерам, и она не находила себе места, пока его искала.

«Ты в свои 19, такая юная, сидишь в 3―4 часа ночи, тебе на пару на 9 утра, и ждешь, потому что его нет», — вспоминала Анна.

Она в слезах звонила и искала своего мужчину по заведениям, не спала ночами.

Маша Ефросинина задала Анне Сагайдачной основной вопрос темы: «Какой высоты был мост, на который ты несколько раз приходила с мыслями о самоубийстве?».

Девушка призналась, что это был мост Патона, в период ее «ночных скитаний».

«Когда он не отвечал, я не хотела возвращаться в эту квартиру. Я боялась этой квартиры, что я там одна. Я шла ночами на мост Патона и думала не о хорошем», ― ответила актриса.

В конце-концов она поняла, что не может быть счастливого будущего с человеком, с которым долго было очень плохо. О ее суицидальных мыслях не знал никто, кроме ее мужчины, которого она начала запугивать самоубийством. Но остановили ее две причины.

«Мама и вера в Бога ― две причины, почему я сижу здесь. И почему я об этом рассказываю ― хочу, чтобы об этом услышали девушки в свои 17―20 лет, посмотрели на меня, и если они в таких переживаниях или на распутье, то увидели, что сейчас сидит взрослая девушка, успешная, счастливая в семейной жизни. И чтобы они выбрали жизнь. И если хоть одна девушка скажет: “Это очень вовремя”, ― и выберет жизнь, это не зря», ― объяснила Сагайдачная.

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Video: Анна Сагайдачная в эфире проекта «Мой секрет» призналась, что несколько раз пыталась совершить самоубийство В новом выпуске проекта Мой секрет с Машей Ефросининой актриса Крепостной Анна Сагайдачная призналась, что несколько раз пыталась покончить с жизнью.

Смотрите премьеру «Мой секрет» по пятницам в 19:45 на СТБ!

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