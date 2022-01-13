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Когда, чем и как посевать на Старый Новый год?

13.01.2022

Обряд посевания – одна из главных традиций празднования Старого Нового года, который украинцы отмечают в ночь с 13 на 14 января. В нашем материале мы расскажем, когда, чем и как следует посевать на Старый Новый год 2022. Кроме того, здесь вы найдете интересные стихи для посеваний, с которыми можно смело отправиться в гости к соседям, родным и близким.

Посевание на Старый Новый год –  это давний обряд, который проводили наши предки, чтобы увеличить урожай в следующем году. Сейчас посевальщики преследуют другие цели, но традиции остаются традициями.

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Когда посевают на Старый Новый год

Посевать начинают исключительно с утра 14 января. А делать это могут мальчики, парни и мужчины. С утра пораньше, объединившись в компании, они ходят по соседским домам и спрашивают разрешения на посевание. При себе у посевальщиков должны быть мешочки с любым зерном, например, пшеницей, ячменем, гречкой или рисом. Желая хозяевам всего самого лучшего, парни разбрасывают зерно по комнатам и читают светлые посевальные стихи. В качестве благодарности добрым молодцам выдают сладкую выпечку, конфеты, фрукты или немного денег. А после их ухода зерно нельзя подметать до самого заката.

Как правильно посевать:

  • Нужно заранее приготовить зерно, чаще всего посевальщики использовали пшеницу, рожь, ячмень или гречку.
  • Нельзя посевать голыми руками, по традиции, посевальщики обязательно должны быть в теплых рукавицах.
  • Посевальщик входит в дом с двумя мешками: один для зерна, второй для угощений.
  • Чем раньше придет первый посевальщик, тем больше счастья, удачи и благополучия  принесет он в дом.
  • Зерно, которое рассыпали посевальщики, нельзя подметать до заката, иначе весь эффект от посевания сойдет на нет.

2 фотка посевание

Посевалки на Старый Новый год 2022

 Сеем-сеем-посеваем,

С Новым годом поздравляем.

Дайте гривну или пять —

Не уйдем отсюда так.

***

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и «старый» Новый год —

Все равно добро несет!

Мы желаем по старинке

Плодовитости — скотинке,

Теплой будки — собачонке,

Блюдца молока — котенку,

Горсть пшеницы — петушку,

Девку красную — дружку,

Деток малых — папе с мамой,

Бабушке — внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок —

Доставайте пятачок!

***

Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.

Хозяин идет, пожиток несет!

Первый пожиток мерочка жита,

Мерочкой жита коза будет сыта.

Другой пожиток мерочка гречки,

Мерочка гречки нам на варенички.

Третий пожиток решето овса,

Решето овса, сверху колбаса.

Будьте здоровы! Веселых свят!

С праздником, хозяева!

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