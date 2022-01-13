Гороскоп на 14 января 2022 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 14 января 2022 года поможет понять, кого ждут бонусы в карьере, кому нельзя совершать поспешных поступков, а у кого возможен романтический вечер. Читайте гороскоп на 14 января от экстрасенсов СТБ.
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Овен
Гармоничный день, но непродуктивный. Возможно, у вас не получится закрыть проект наперед до конца дня.
Телец
Возможно, вас позовут на встречу с друзьями или коллегами. Есть шанс встретить человека, который сыграет ключевую роль в решении важного для вас вопроса.
Близнецы
Не следует начинать новые дела и открывать свои проекты. Возможно, у вас возникнут незначительные препятствия на работе, способные испортить настроение.
Рак
Ракам удастся закончить старые проекты, а вечером вы можете отправиться на встречу с друзьями или коллегами в ресторане, СПА или бане. Не следует совершать крупные финансовые операции.
Лев
Удачный день, чтобы встретиться с друзьями, сходить на маникюр, шоппинг или тайский массаж. Семья с пониманием отнесется к необходимости уделить время себе.
Дева
Мелкие споры дома могут спровоцировать переосмысление приоритетов и серьезные изменения в вашей жизни. Пора быть рациональными и благоразумными.
Весы
Весы могут начать какое-то обучение, овладение новыми навыками или новой профессией. Не лучший день для принятия решения о смене места работы.
Скорпион
У Скорпионов будет много новых знакомств, встреча со старыми приятелями, которые помогут улучшить финансовое положение, карьеру и личную жизнь. После работы следует расслабиться.
Стрелец
Может быть насыщенный день, который отнимет силы и нервы. Если не реагировать на провокации, все дела в течение дня решатся в вашу пользу.
Козерог
Козерогов может ждать романтический подарок от человека, который вам небезразличен. Возможен романтический вечер и выходные.
Водолей
У Водолеев может появиться желание перемен в жизни и необдуманных решений. Следует держать себя в руках и найти мотивацию для осуществления своих целей.
Рыбы
Приятные моменты будут сменяться острыми ситуациями. Следует держаться подальше от конфликтов и триггеров.
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