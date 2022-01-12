Невзирая на все новые веяния и приемы в маникюре, которые появляются с каждым новым сезоном, есть техника маникюра, актуальная всегда. Речь идет о французском маникюре. В чем же кроется секрет такой популярности и востребованности френча на протяжении стольких лет?

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Во-первых, французский маникюр поистине универсален, а во-вторых, техника френча в каждом наступающем сезоне претерпевает изменения и преображается, что позволяет френчу всегда быть актуальным и трендовым.

Сегодняшний материал мы посвятили трендам французского маникюра зимы 2021/2022 и расскажем о декоре, оттенках, рисунках, которые лучше всего будут сочетаться в новомодном френче грядущего сезона.

Блестящий

Шикарный вариант френча на зиму предложен с блестящим свободным краем, добиться которого можно благодаря глиттеру, кусочкам фольги, жидкого золота. Нарощенные ногти в технике френча позволяют использовать градиентную растяжку с цветом и блестками, глубоко погружая сверкающие частички под гель. Смотрится такой блестящий френч невероятно красиво, обязательно попробуйте в новом зимнем сезоне.

Втирка

Блеск металла очень актуален в грядущем сезоне, поэтому мастера по максимуму используют различные металлические эффекты в модном зимнем френче. Втирка ― один из хитов нейл-дизайна 2022, позволяющая добиться отличного блеска металла в считанные минуты, к тому же, такой декор очень стойкий. Можно использовать втирку как на всех ноготках, так и акцентировать один пальчик.

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Нарядный

Если модный зимний френч с втиркой и глиттером можно смело носить и на каждый день, и по особым случаям, то шикарный френч со стразами подойдет исключительно для особого торжественного лука на вечер. Крупные стразы отлично будут смотреться на безымянном пальчике в роскошном зимнем дизайне френча.

Стемпинг-френч

Одна из техник, позволяющая круто преобразить привычный всем френч, это стемпинг. Рисунки в стиле стемпинга смотрятся очень изящно и деликатно на ногтях, помогая оригинально дополнить будь то прозрачный, цветной или градиентный френч зимой.

Разный французский маникюр на разных руках

Креативный френч-маникюр можно исполнить на одной руке, другую украсив иным дизайном ― с рисунками в технике стемпинг, со слайдерами, надписями и любыми рисунками, которые вам приглянутся в зимнем сезоне.

Диагональный

Придать интересный вид французскому маникюру можно при помощи диагональной «улыбки», выделив цветом не просто свободную часть ногтевой пластины, а сделав «деление» наискосок. Смотрится такой френч очень нежно и мило, при этом можно сделать несколько разноцветных полосок, таким образом еще больше акцентировав внимание.

Градиентный

Эффектностью градиента нельзя не воспользоваться, чтобы не сделать себе оригинальный френч с градиентной улыбкой или основой в французском маникюре с эффектом омбре. А еще очень стильно смотрится градиентный френч без четкого выделения свободного края с контрастным цветовым переходом на кончике ноготка.

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