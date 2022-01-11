Гороскоп на 12 января 2022 года подскажет, кому следует беречься травм, а кому из знаков зодиака сделают предложение, от которого сложно отказаться. Читайте гороскоп на 12 января от экстрасенсов СТБ.

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Овен

В среду Овны могут столкнуться со своими давними страхами или проблемами. Возможно, вы встретитесь с друзьями или пойдете к врачу.

Телец

Вам следует быть спокойными и не реагировать на провокации ― возможно, дела, над которыми вы давно работали, провалятся или не принесут результата.

Близнецы

В среду интуиция может подводить Близнецов, поэтому не следует принимать поспешные и рискованные решения.

Рак

Не лучшее время для крупных финансовых операций. День больше подходит для планирования на месяц и сезон.

Лев

Львы могут стать жертвами слухов и сплетен, поэтому следует запастись терпением и не провоцировать конфликт, даже если слухи дойдут до вас.

Дева

У Дев может произойти конфликт, который приведет к серьезной ссоре, поэтому день следует провести под эгидой самоконтроля и не забыть расслабиться вечером.

Весы

У Весов возможны творческие конфликты с женщинами. Вас ожидает активный день с большим количеством встреч и обсуждений, однако не ждите результатов сразу.

Скорпион

У Скорпионов будет много задач, требующих внимания к деталям и тщательного анализа. Возможно, вам придется прислушаться к советам и пустить в ход фантазию.

Стрелец

У Стрельцов может возникнуть желание воспользоваться чужими идеями или советами. День больше подходит для духовного просвещения и самопознания.

Козерог

В среду Козерогам следует избегать больших толп и опасных путешествий ― есть риск травмироваться или заболеть. Вечер следует провести с семьей.

Водолей

Если у вас нет четкого плана действий, все дела могут пойти кувырком. Возможно, пора обратиться за помощью.

Рыбы

Рыбы могут получить заманчивое рабочее предложение. День будет наполнен мелкими удовольствиями, а отношения с кем-то могут приобрести романтический оттенок и флирт.

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