Издревле астрологи считают, что на жизнь человека влияют звезды и планеты. Некоторые планеты являются покровителями людей, по созвездиям читают судьбу. Самое близкое к нам небесное тело ― Луна ― влияет на приливы и отливы, развитие растений, настроение и здоровье людей. Лунный календарь на январь 2022 года подскажет, какие дни месяца будут под влиянием Луны удачными и для каких дел.

Лунный календарь на январь 2022: благоприятные и неблагоприятные дни

Благоприятные лунные дни для начала новых дел в январе 2022 года: 4, 5, 7, 12, 13, 19 и 22 января.

Энергетически благоприятные дни в январе 2022 года: 1, 3―5, 7, 11, 13, 15, 19, 21―27, 29 и 30 января.

Неблагоприятные лунные дни для начала новых дел в январе 2022 года: 2 и 31 января.

Энергетически неблагоприятные дни в январе 2022 года: 2, 8, 9, 18, 20, 21, 28 и 31 января.

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