Когда, чем и как посевать на Старый Новый год?
Обряд посевания – одна из главных традиций празднования Старого Нового года, который украинцы отмечают в ночь с 13 на 14 января. В нашем материале мы расскажем, когда, чем и как следует посевать на Старый Новый год 2022. Кроме того, здесь вы найдете интересные стихи для посеваний, с которыми можно смело отправиться в гости к соседям, родным и близким.
Посевание на Старый Новый год – это давний обряд, который проводили наши предки, чтобы увеличить урожай в следующем году. Сейчас посевальщики преследуют другие цели, но традиции остаются традициями.
Когда посевают на Старый Новый год
Посевать начинают исключительно с утра 14 января. А делать это могут мальчики, парни и мужчины. С утра пораньше, объединившись в компании, они ходят по соседским домам и спрашивают разрешения на посевание. При себе у посевальщиков должны быть мешочки с любым зерном, например, пшеницей, ячменем, гречкой или рисом. Желая хозяевам всего самого лучшего, парни разбрасывают зерно по комнатам и читают светлые посевальные стихи. В качестве благодарности добрым молодцам выдают сладкую выпечку, конфеты, фрукты или немного денег. А после их ухода зерно нельзя подметать до самого заката.
Как правильно посевать:
- Нужно заранее приготовить зерно, чаще всего посевальщики использовали пшеницу, рожь, ячмень или гречку.
- Нельзя посевать голыми руками, по традиции, посевальщики обязательно должны быть в теплых рукавицах.
- Посевальщик входит в дом с двумя мешками: один для зерна, второй – для угощений.
- Чем раньше придет первый посевальщик, тем больше счастья, удачи и благополучия принесет он в дом.
- Зерно, которое рассыпали посевальщики, нельзя подметать до заката, иначе весь эффект от посевания сойдет на нет.
Посевалки на Старый Новый год 2022
Сеем-сеем-посеваем,
С Новым годом поздравляем.
Дайте гривну или пять —
Не уйдем отсюда так.
***
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Хоть и «старый» Новый год —
Все равно добро несет!
Мы желаем по старинке
Плодовитости — скотинке,
Теплой будки — собачонке,
Блюдца молока — котенку,
Горсть пшеницы — петушку,
Девку красную — дружку,
Деток малых — папе с мамой,
Бабушке — внучаток малых!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок —
Доставайте пятачок!
***
Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.
Хозяин идет, пожиток несет!
Первый пожиток – мерочка жита,
Мерочкой жита коза будет сыта.
Другой пожиток – мерочка гречки,
Мерочка гречки – нам на варенички.
Третий пожиток – решето овса,
Решето овса, сверху колбаса.
Будьте здоровы! Веселых свят!
С праздником, хозяева!
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