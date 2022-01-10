Гороскоп на 11 января 2022 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 11 января 2022 года подскажет, кого ждут романтические приключения, кому придется тяжело работать, а кому следует поберечь здоровье. Читайте гороскоп на 11 января от экстрасенсов СТБ.
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Овен
Во вторник Овны смогут посмотреть на старые вопросы под другим углом, что даст возможность найти новые решения.
Телец
На работе могут возникнуть недопонимание и мелкие конфликты. Сохраняйте спокойствие и уверенно объясняйте свою точку зрения.
Близнецы
Близнецов ждут непредсказуемые ситуации, которые потребуют оперативного принятия решений. До конца дня вас могут охватить усталость и раздражение.
Рак
У Раков может появиться желание побыть в уединении. Не следует идти на конфликты с окружением, возможно, пора отвлечься от праздников и сосредоточиться на работе.
Лев
Вторник идеально подойдет для реализации творческого потенциала Львов. Если у вас были мысли погрузиться с головой в работу ― это хорошая идея.
Дева
Девам пора входить в рабочий ритм, однако не стоит после отдыха давать 100-процентную нагрузку. Есть риск заболеть респираторными болезнями.
Весы
У Весов во вторник могут возникнуть ситуации, которые спровоцируют конфликты с родственниками или второй половинкой. Следует думать рационально.
Скорпион
Во вторник будет загруженный день, который потребует привлечения всех физических и моральных сил, однако к вечеру вы будете приятно удивлены.
Стрелец
Стрельцам пора заняться собственным здоровьем и обратиться к врачам для обследования по всем волнующим вас вопросам.
Козерог
Козерогов ждёт непродуктивный день. Если вам кажется, что вы ничего не успеваете, то время остановиться, перевести дыхание и расставить приоритеты.
Водолей
Возможно, кто-нибудь из близких сделает вам приятный сюрприз и поможет в решении рабочих вопросов.
Рыбы
Человек, который вам небезразличен, может преподнести приятный сюрприз. Вы сможете начать отношения с серьезными перспективами.
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