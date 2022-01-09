Что приготовила новая неделя всем знакам зодиака? Как правильно ее провести и не нажить неприятностей? Читайте в гороскопе на неделю ‌с 10 по 16 января 2022 года.

Овен

Насыщенный период. Нужно многое успеть. Не рвитесь начинать что-то новое, не форсируйте события, иначе впустую растратите силы. Постарайтесь сохранять душевное равновесие и учитесь радоваться тому, что имеете.

Телец

Возможны приятные известия издалека. Не исключено, что напомнят о себе люди, с которыми вы давно не виделись. Будет шанс восстановить старые деловые связи или помириться с теми, с кем были в ссоре. Вероятно и начало романтических историй. Новые отношения будут развиваться стремительно и играть важную роль в вашей жизни.

Близнецы

Вероятны удачные деловые переговоры, которые пройдут самым благоприятным для вас образом. Будьте смелее, не бойтесь браться за реализацию новых проектов. У вас всё получится! Однако стоит быть аккуратнее с деньгами ― не совершайте дорогостоящих покупок. В любом случае вас ждут радостные события и приятные встречи.

Рак

Вероятны некоторые затруднения в делах. Но вы сумеете их преодолеть и доказать свою компетентность как в крупных вопросах, так и в мелочах. Так что ваш авторитет значительно возрастет, а это будет способствовать получению финансового вознаграждения.

Лев

В понедельник ожидайте приятных известий, день удачен для полезных знакомств. Возможно, у вас появится интересная компания. В среду ваши возможности расширятся, но лучше заняться каким-нибудь конкретным делом. Четверг ― прекрасный день для благоустройства дома. Это занятие сплотит и воодушевит ваших домочадцев.

Дева

Многим Девам удастся достичь почти любых вершин, но только при критическом отношении к себе и еще более ― к окружающим. Вероятен конструктивный разговор с начальством. Расскажите ему о своих идеях, они обязательно будут услышаны. Ближе к концу недели вы сможете своевременно завершить важное и ответственное дело. Выходные посвятите интересному отдыху и общению с близкими.

Весы

Трудности и препятствия, возникшие перед вами в этот период, будут в течение всей недели постепенно отступать. Откроются блестящие перспективы и в карьере, и в личной жизни. Только желательно пока не рассказывать окружающим о своих планах и замыслах, тогда они имеют шанс реализоваться.

Скорпион

На этой неделе вы не можете не заметить улыбки Фортуны. Кого-то ждет карьерный рост, а кого-то неплохая прибыль. Исполнятся ваши давние мечты и желания. К вашему мнению будет прислушиваться руководство. У вас появятся возможность и желание порадовать своих близких.

Стрелец

Стрельцам будет сопутствовать успех в продвижении новых идей и оригинальных разработок. Благосклонное внимание руководства и коллег вам обеспечено. Отношения с близкими складываются гармонично. Приятные сюрпризы ждут влюбленных представителей знака.

Козерог

Яркая и интересная неделя, когда можно взяться за что-то новое. Вашим начинаниям сопутствует удача. Однако беритесь только за то, что действительно важно, ― и вы останетесь довольны результатом. Прекрасный период и с точки зрения личных отношений. Любимый человек подарит много приятных моментов.

Водолей

Настала неделя активных действий, когда от вас потребуется предприимчивость. Будьте на высоте, не давайте повода недоброжелателям. Если сможете отстоять свою позицию, ваши замыслы воплотятся в жизнь. Удастся многое успеть, у вас практически все будет получаться, возрастет благосостояние. Только не перетрудитесь. Выходные проведите с самыми дорогими вам людьми.

Рыбы

Хорошее время для общения. Деловые и личные встречи пройдут прекрасно. Вам удастся произвести благоприятное впечатление на окружающих, рассказать о своих идеях так, что никто не останется к ним равнодушным. Во второй половине недели будет возможность отдохнуть, приятно провести время с близкими, со старым другом.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.