Гороскоп на 10 января 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 10 января от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы наконец сможете обрести гармонию. Это позволит вам быстрее находить общий язык с окружающими.

Телец

Вы можете поменять свое мнение о каком-то человеке. Но не стоит расстраиваться, если вы в нем разочаруетесь.

Близнецы

Вам рекомендуется браться за сложные задачи, которые требуют максимальной педантичности.

Рак

Очистите свое жилье и свою душу от старого хлама. Только тогда в вашу жизнь придет что-то новое и приятное.

Лев

У вас возникнет желание с кем-то поспорить. Бороться с этим бессмысленно, ведь вы будете еще больше рычать.

Дева

Вам лучше абстрагироваться от работы и немного отдохнуть. Позаботьтесь о своем энергетическом ресурсе.

Весы

Прекратите критиковать всех вокруг, иначе вы рискуете нажить себе врагов.

Скорпион

Вы можете узнать что-то такое, что изменит вашу жизнь. Будьте внимательны.

Стрелец

Ваш язык будет опережать ваш разум. Постарайтесь контролировать этот процесс.

Козерог

Вам рекомендуется со всей серьезностью относиться даже к мелочам. Иногда суть кроется в деталях.

Водолей

У вас могут возникнуть конфликты с людьми. Постарайтесь при этом контролировать свои эмоции.

Рыбы

Рыбы захотят восстановить справедливость. Но прежде чем бросаться на кого-то с обвинениями, хорошенько разберитесь в ситуации.

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