Гороскоп на 9 января 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в воскресенье. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 9 января от экстрасенсов СТБ.

Овен

В вашем окружении есть человек, к которому вам нужно получше присмотреться.

Телец

Вам рекомендуется подумать о своем будущем и понять, чего вы хотите на самом деле.

Близнецы

Не стоит взваливать на себя то, с чем вы можете не справиться.

Рак

У вас проснется желание с кем-то поспорить. Но не всегда в споре рождается истина.

Лев

Будьте уверенными в своих силах, и тогда вам все будет удаваться с легкостью.

Дева

Не бойтесь рисковать. Перед вами могут открыться новые перспективы.

Весы

Вы сможете поддержать любой разговор. Включите весь свой ум.

Скорпион

Если вы давно хотели заняться обустройством своего жилища, то это очень подходящий день.

Стрелец

Вы захотите подискутировать с интеллектуально развитыми людьми на философские темы. Не упускайте возможности обогатиться знаниями.

Козерог

Составьте план на будущее, который принесет вам не только радость, но и деньги.

Водолей

В воскресенье вы сможете выяснить вопрос, который тревожил вас последнее время.

Рыбы

Если вы не можете найти выход из какой-то ситуации, то стоит остановиться и хорошо над этим подумать.

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