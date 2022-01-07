7 января в 19:45 в эфире СТБ вышел новый выпуск провокационного проекта «Мой секрет» с Машей Ефросининой. На откровенный разговор с телеведущей пришел известный танцовщик Евгений Кот, который рассказал об истории болезни своего брата. Подробности ― в материале.

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Танцовщик Евгений Кот рассказал о том, как они впервые увидели симптомы болезни у брата и как он услышал о диагнозе после анализов. Гость Маши Ефросининой объяснил, почему ему так важно отдать полученные на проекте деньги в помощь онкобольным детям.

Дмитрий Кот был старше Евгения на 2,5 года, он умер от рака крови.

«Дима заболел раком. Это был рак крови ― лимфобластный лейкоз, Т-клеточный. Есть В-клеточный, есть Т-клеточный ― он страшнее. Ему было 30 лет, и у него была маленькая дочь ― 2 года».

Евгений рассказал, что неладное заподозрили, когда по всему телу у Дмитрия полопались сосуды, а на следующий день ему стало плохо. Сначала предполагали аутоиммунное заболевание, и он сдал анализы, с результатами которых Евгений с братом поехали к врачу.

«Этот врач говорит: “Пойдем со мной”. И я за стенкой стоял и подслушивал. Он говорит: “Это гематология 100-процентная”. А брат: “Что это такое?”. “Это рак, тебе нужно плазмочку покапать и быстро ложиться в больницу”. Положили в больницу, все максимально быстро делали, и его болезнь отступила на десятый день лечения».

Евгений объяснил, что для такого лечения есть четкий протокол ― десять курсов. Несмотря на скорую ремиссию, прекращать терапию было нельзя. А выдержать это лечение может около половины пациентов.

«Когда ты ложишься в такую ​​больницу и начинаешь принимать такое лекарство, подписываешь документ, что каждая ампула может убить тебя. Мы радовались в первый месяц, что он не лысел. А через месяц увидели, что волосы все же выпадают».

Кот отметил, что хочет отдать деньги на лечение онкобольных детей, потому что знает, как их спасают в Украине: нелегально привезенные лекарства стоят по 5 тысяч за ампулу, а купленные в Украине ― 20 тысяч. По такой схеме на лечение Дмитрия ушли сотни тысяч евро. И, несмотря на все усилия, умер брат Евгения именно от побочного действия лекарства.

«Ему уже плохо было, мы его привезли в больницу, ему очень больно было. Его сразу повезли в реанимацию, потому что начали отказывать почки и он начал задыхаться, плохо видел… Я двое или трое суток провел там, сменился с его женой, поехал поспать. И мне через час позвонили и сказали, что у него остановилось сердце».

Евгений Кот не смог продолжать дальше и вышел из студии подышать свежим воздухом, а потом признался: не думал, что это будет все еще так тяжело вспоминать.

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