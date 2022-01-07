Гороскоп на 8 января 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в субботу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 8 января от экстрасенсов СТБ.

Овен

Это прекрасный день для общения с друзьями. Помните, 8 января нельзя выяснять отношения с теми, кто вам дорог.

Телец

В субботу вам будет сложно найти общий язык с людьми. Стоит искать компромисс.

Близнецы

День перемен и трансформаций. В связи с этим возможен неожиданный поворот в вашей жизни.

Рак

8 января Раки будут находиться в состоянии гармонии и равновесия. Постарайтесь сохранить такой настрой и на последующие дни.

Лев

Звезды советуют в этот день сконцентрироваться на достижении одной конкретной цели. За свое терпение совсем скоро вы получите вознаграждение.

Дева

Вам будет казаться, что кто-то лучше вас, и этот факт вас будет очень тревожить.

Весы

У Весов появится прилив вдохновения и авантюризма. Вам будет под силу то, что вы раньше считали нереальным.

Скорпион

8 января уделите время своим детям. Праздничный день проведите со своими родными и близкими.

Стрелец

Стрельцы смогут многого достичь в этот день. Успешное завершение давнего проекта принесет приличную прибыль.

Козерог

В этот день Козероги увидят много радости и приятных событий в жизни.

Водолей

Водолеям не стоит торопить события, пусть все идет так, как идет. Сохраняйте спокойствие.

Рыбы

Звезды рекомендуют Рыбам ограничить употребление спиртных напитков и не питаться тяжелой пищей. Поберегите свое здоровье.

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