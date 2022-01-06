В Украине зимние праздники, в частности два Рождества и Новый год, формируют дополнительные выходные в декабре 2021 года и январе 2022-го. В этот период страна официально будет трижды иметь по три выходных подряд.

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В Украине на зимние праздники будут трижды отдыхать по три дня.

В январе 2022 года будет 12 выходных.

Выходные в январе в Украине

В начале 2022 года украинцы получат возможность отдохнуть целых три дня: с 1 по 3 января. Так как 1 января приходится на субботу, то выходной переносится на понедельник — 3 число. Нерабочими будут дни с 7 по 9 января, так как Рождество Христово по юлианскому календарю приходится на пятницу.

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