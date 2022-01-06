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Кутья рождественская: рецепты из пшеницы, риса, перловки

06.01.2022

Одно из главных блюд на Рождество кутья. Еще ее называют сочивом или коливом. Здесь каждый ингредиент имеет свое значение. Пшеница символизирует воскресение, мак достаток, а мед сладкую жизнь. Рождественскую кутью называют богатой. Считается, что чем она богаче, тем урожайнее будет следующий год. Рецептами традиционной кутьи поделилась участница «МастерШеф»-9 Лилия Сорокина.

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Кутья из пшеницы

Ингредиенты:

  • Пшеница — 2 ст.
  • Мак — 100 г
  • Греческие орехи — 100 г
  • Изюм — 100 г
  • Мед — 2 ст. л.

Для узвара:

  • Сухофрукты (яблоки и груши) — 200 г
  • Чернослив — 150 г
  • Сахар 2 ст. л.
  • Мед 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Пшеницу перед приготовлением замочите на ночь в холодной воде. Но если нет времени, можно замочить за 12 часа перед приготовлением. Далее залейте новой чистой водой и начинайте варить.
  2. Мак тоже заливаем водой и ставим на огонь. Доводим до кипения, но не кипятим. Снимаем с огня и накрываем крышкой. Даем маку настояться 4060 минут.
  3. Откладываем мак на сито, чтобы стекла вода. Далее можно растолочь мак в ступке или в кофемолке.
  4. Изюм заливаем горячей водой и оставляем на 30 минут. Греческие орехи поломайте на кусочки и подсушите на сковородке.
  5. Сварите узвар. Сухофрукты и чернослив заливаем 1,5 л воды, добавляем сахар. Варим на медленном огне после закипания 30 минут, добавляем мед, накрываем крышкой и даем настояться.
  6. В большой миске соединяем приготовленную пшеницу, мак, изюм, орехи и перемешиваем смесь. Заправляем кутью медом и заливаем 2 стаканами узвара  (добавляем узвар по вкусу до нужной консистенции).

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Кутья из риса

Ингредиенты:

  • Рис — 30 г
  • Орехи грецкие — 2 шт.
  • Вишни консервированные — 4 шт.
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Вода — 30 мл.

Приготовление:

  1. Отвариваем рис до готовности (хорошо подойдет длиннозернистый пропаренный рис). Затем откидываем его на сито и перекладываем в миску.
  2. В  маленькую миску насыпаем сахарный песок.
  3. К нему выливаем 30 мл кипятка. Перемешиваем до полного растворения крупинок.
  4. Греческие орехи очищаем  и измельчаем ножом. Всыпаем к рису.
  5. Консервированные вишни очищаем от косточек и  нарезаем кусочками.
  6. Перекладываем вишни к рису с орехами.
  7. Заранее приготовленный сахарный сироп вливаем в миску к рису.
  8. Перемешиваем и отправляем в холодильник на 30 минут.
  9. Перекладываем в пиалу и подаем к столу.

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Кутья из перловки

Классическую рождественскую кутью нужно готовить из целых зерен пшеницы, но времена уже не те, и хочется попробовать что-то новенькое. Этот рецепт отлично  подойдет на празднование Старого Нового года. Когда в кутью добавляют сливки, масло, молоко и даже сало.

Ингредиенты:

  • Перловая крупа 200 г
  • Мак 150 г
  • Изюм 50 г
  • Орехи 50 г
  • Сливки ½ ст.
  • Мед и сахар по вкусу

Приготовление:

  1. Перловую крупу промываем и заливаем холодной водой в соотношении 1:3. Варим на медленном огне.
  2. Заливаем мак холодной водой и оставляем на 12 часа.
  3. Когда маковые зерна уже набухнут, высыпаем в блендер и тщательно перемешиваем, чтобы выделилось белое молочко.
  4. Изюм запариваем кипятком.
  5. Орехи измельчаем в блендере.
  6. Когда перловка приготовится, добавляем в нее орехи, мак, изюм, мед и сахар.
  7. В конце заливаем сливками и тщательно перемешиваем.

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