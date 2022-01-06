Гороскоп на 7 января 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 7 января от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы будете притягивать к себе людей, как магнитом. А еще у вас включится критическое мышление.

Телец

Вы сможете решить любые вопросы и проблемы. Также откроется что-то очень важное для вас.

Близнецы

Вы будете на шаг ближе к своей мечте. Не робейте ― и вы получите то, о чем так долго мечтали.

Рак

Вас ждет сумбурный день. При этом все ваши дела закончатся на позитивной ноте.

Лев

Этот день хорошо посвятить общению с любимым человеком. Сложных тем в разговорах лучше избегать.

Дева

Вас ждет много работы, конфликтов и даже ссоры. Но не хватайтесь за несколько дел одновременно.

Весы

Вам стоит обратить внимание на свое здоровье. Запланируйте визит к врачу для профилактического осмотра.

Скорпион

Избегайте любовных интриг. Они ни к чему хорошему не приведут.

Стрелец

В сфере отношений с любимым человеком слушайте только себя и свое сердце.

Козерог

Избавьтесь от мыслей, которые тянут вас на дно. Настройтесь на позитив.

Водолей

Водолеям придется немного забыть о праздничном ужине и полностью погрузиться в работу. Чтобы не поссориться со своим руководителем, вам надо быть сговорчивее.

Рыбы

Астрологи советуют Рыбам ограничить себя в покупках, чтобы не остаться на бобах.

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