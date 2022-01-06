Если вы уже задумываетесь, что посмотреть перед Новым годом, то этот материал специально для вас. Запасайтесь мандаринами, горячим какао, укрывайтесь одеялком и готовьтесь к просмотру самых атмосферных фильмов к Новому году 2022. Вместе с судьей кулинарного шоу «МастерШеф» Владимиром Ярославским мы подготовили интересную киноподборку. Смотрите список из 6 малоизвестных рождественских фильмов в нашем материале.

Больше на тему: Лучшие новогодние фильмы: топ-10 для настроения

Счастливого Рождества, 2005

Французская новогодняя киноистория, которая разворачивается во время Первой мировой войны. Исторический фильм, посвященный всем солдатам 1914 года, которые встречали Новый год в окопах. Вот только никаких выстрелов не слышно: солдаты и офицеры покинули свои позиции, чтобы обменяться с враждующей стороной сигаретами и шоколадом и пожелать друг другу счастливого Рождества. Это стоит посмотреть.

Рождественская сказка, 2008

Французская трагикомедия с Катрин Денев в главной роли. Она здесь играет маму большого, но не очень дружного семейства. Дети и внуки собираются под одной крышей на Рождество, но узнают ужасную новость о смертельной болезни одного из членов семьи…

8 женщин, 2001

Действие фильма происходит в маленьком французском городке в 50-х годах 20 века. Именно в рождественский вечер в доме собирается большая семья и несколько горничных. Однако праздник был омрачен страшным событием: в своей спальне был найден мертвым хозяин дома. Кто из 8 женщин совершил ужасное преступление? Приходится выяснять им самим.

Больше по теме: Лучшие рождественские фильмы для семейного просмотра

200 сигарет, 1999

Культовый фильм конца 20 века показывает молодежную вечеринку 90-х. Хотя название картины совсем не праздничное, события довольно интересные, ведь с таким актерским составом по-другому не может быть. Главных героев играют Кейт Хадсон, Кортни Лав, Пол Радд, Бен Аффлек, Кристина Риччи. Разве это не главная причина, чтобы его посмотреть?

Ноэль, 2004

«Ноэль» в переводе с французского означает «Рождество». Эта картина рассказывает о девушке (ее играет Пенелопа Крус), которая решила уйти от своего жениха (его играет покойный Пол Уокер) как раз накануне Рождества. Переехав к родственникам, у них завязываются очень необычные знакомства, которые меняют жизни всех героев. Но именно благодаря этому под Новый год они вдруг находят себя.

Больше по теме: Мультфильмы про Новый год: список лучших

Мальчики из календаря, 2009

В оригинале фильм называется «12 рождественских парней» и, поверьте, он понравится любой девушке. История о том, как накакуне Нового года главной героине изменил ее парень. Но когда ей подвернулась работа над эротическим календарем для женщин, она и думать об этом забыла…

Читайте также в Viber и Telegram СТБ