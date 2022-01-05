Гороскоп на 6 января 2021 года от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 6 января 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в четверг. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 6 января от экстрасенсов СТБ.
Овен
У вас могут возникнуть стычки с коллегами, но вам стоит включить всю свою дипломатичность, чтобы решить эту проблему.
Телец
Вас ждет бешеный день и множество задач. Но вы со всем справитесь.
Близнецы
У вас может меняться настроение. Но если вы возьмете себя в руки, то день закончится хорошо.
Рак
Весь день вам стоит усердно поработать, а вот вечером уже можете расслабиться.
Лев
Вы задали себе слишком быстрый темп. Вам стоит немного успокоиться.
Дева
У вас могут возникнуть проблемы, связанные с бытом, семьей, бизнесом или автомобилем.
Весы
Вы сможете словами убедить практически любого человека. Воспользуйтесь этим своим качеством.
Скорпион
Судьба подарит вам шанс улучшить свое финансовое положение. При этом деньги нужно тратить с умом.
Стрелец
Удачный день для получения и обмена информацией, а также для коротких поездок.
Козерог
Вам стоит делать добро своим близким и родным. Они будут вам очень благодарны.
Водолей
Водолеи в этот день будут совершенно не готовы мириться с человеком, который причинил им боль. Отпустите этого человека.
Рыбы
Ваши мечты рискуют остаться просто мечтами, если вы не начнете действовать.
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