Рождество Христово: обычаи и традиции празднования в Украине
Рождество Христово — это красивый и наполненный обычаями и традициями праздник, который в Украине принято отмечать с размахом. Мы собрали основные традиции и обычаи празднования Рождества Христова в Украине, а также традиции празднования Святого вечера. Читайте подробнее.
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Церковь с давних времен причисляла празднование Рождества к величайшему событию – рождению Иисуса Христа. Все верующие люди почитают этот праздник и стараются соблюдать все обычаи и традиции, которые складывались веками. Но в Украине даже не очень верующие люди любят рождественский период и не против окунуться в соответствующую атмосферу. А все потому, что на Рождество по психологически объяснимым причинам в воздухе витает атмосфера добра, люди собираются за семейными столами, дарят друг другу подарки, говорят красивые тосты и проводят время с удовольствием, отдыхая и наслаждаясь моментом. И еще, возможно, что для некоторых причина такого положительного отношения к Рождеству в современной Украине – дополнительные выходные.
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Считается, что многие обычаи и традиции Рождества в Украине пересекаются с языческими обрядами. Например, есть теория, что Иисус Христос родился вообще не в холодное время года. А праздновать рождество 25 декабря (7 января по новому стилю) стали только потому, что в этот период времени язычниками отмечался праздник Рождение Солнца Правды и увеличивался световой день. Кроме этой теории, есть еще несколько, но верующие люди и церковь склоняются к тому, что именно вечером 7 января, с появлением первой звезды на небе, в Вифлееме был рожден Иисус Христос, и вифлеемским пастухам об этом сообщил ангел с небес. Те обычаи и традиции на Рождество и Святвечер в Украине, которые сохранились и по сегодняшний день, мы собрали в список, чтобы, планируя свой праздник, вы ничего не упустили!
Обычаи и традиции на Святой вечер
- Святой Вечер – предшествует Рождеству и является последним днем поста.
- На святой вечер принято готовить 12 блюд, но все они должны быть приготовлены без молока, масла, сметаны и яиц, а то есть – постные блюда.
- В Святой вечер на столе обязательно должна быть кутья.
- Также принято кутью относить своим крестным родителям в этот вечер. Крестные в ответ на принесенную кутью или, как это еще называют, вечерю, обычно дарят подарки, деньги или угощения в ответ.
- Желательно, чтобы за столом в Святой вечер собиралась вся семья.
- В этот вечер принято поминать всю усопшую родню.
- Желательно, чтобы в Святой вечер ужин начинался с внесения в дом снопа пшеницы или ржи. Этот сноп называют еще дидухом, колядой или дедом, и он олицетворяет благополучие семьи. Сноп ставят в углу стола с блюдами.
- Также на столе в Святвечер обязательно должна быть свеча, и ее зажигать должен хозяин дома.
- За стол в Святой вечер нужно садиться только с появлением первой звезды на небе.
- Желательно перед тем, как начать ужинать, прочесть молитву «Отче наш».
- Во время ужина запрещено много и громко разговаривать, а также выходить из-за стола.
- Неженатым парням и незамужним девушкам нельзя садиться на угол стола, а то останутся без пары.
- Блюда нельзя запивать водой, только узваром.
- Пока ужин не подойдет к концу, запрещается выходить из-за стола и особенно из дома, чтобы не впустить нечистую силу в дом.
- Обязательно попробовать немножко от каждого из 12 блюд, а вот сильно наедаться и съедать блюда целиком нельзя — а то холодильник будет пустым весь год.
- Также есть обычай в Святвечер делиться просвирой или ломтиками хлеба с медом. Хозяин должен обойти каждого члена семьи и угостить его, сказав пожелание от себя конкретно этому родственнику.
- Так как считается, что в Святой вечер каждое животное может разговаривать с Богом, то хозяева должны обойти все свое хозяйство (собаки, коты, кони, коровы, свиньи и т. д.). Необходимо поблагодарить каждое животное и угостить чем-то вкусным, чтобы при разговоре с Богом животное ответило, что ему хорошо живется у этого хозяина.
- Также среди обычаев и традиций на Рождество принято колядовать.
Обычаи и традиции на Рождество
- С самого утра на Рождество принято ходить со звездой по домам, распевая колядки.
- При колядовании принято наряжаться в разнообразные костюмы и поздравлять каждого встречного с Рождеством.
- Также есть такая традиция: как только наступит полночь с 6 на 7 января, необходимо распахнуть окна и двери, чтобы Рождество вошло в дом.
- Так как на Рождество заканчивается пост, то принято готовить 12 блюд, но уже не постных.
- Вечером на Рождество опять за ужином собирается вся семья, чтобы отпраздновать рождение Христа.
- Также 7 января в церквях проводится 3 богослужения: в полночь, на рассвете и днем, поэтому необходимо посетить церковь, если вы верующий человек.
- В этот день принято рассказывать детям библейские истории о рождении Христа и всячески их духовно просвещать.
Эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Рубина Цыбульская рассказала еще о нескольких обычаях и традициях православного Рождества:
«В Украине Рождество начинают отмечать со Свят вечера, 6 января, вместе с появлением первой звезды в небе. Весь день накануне Рождества нельзя пить. Праздничную трапезу накрывают из 12 постных блюд. Обязательно делаются кутья (пшеничная или рисовая каша с медом, маком и изюмом) и узвар (компот из сухофруктов), кроме того можно сделать: постный борщ, вареники с капустой, голубцы с рисом, грибы, блины, пироги, рыбные блюда.
После окончания трапезы оставьте что-то из угощений на столе для умерших родственников, которые в эту ночь спускаются, чтобы отметить эту дату вместе с вами. Это день объединения физического и духовного, высшим проявлением чего стало Рождество Христово.
С 7 января закончился пост, и готовится семейный ужин, на котором уже могут присутствовать любые блюда. С этого же дня начинаются святки и колядки, праздничные 12 дней. Во время которых считается, что будут наиболее точные результаты разнообразных гаданий».
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