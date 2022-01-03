Гороскоп на 4 января 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака во вторник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 4 января от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вам не захочется выходить за пределы своего жилища без крайней необходимости. Займитесь наведением порядка, созданием уюта или просто отдыхайте. А вот раздавать указы, контролировать близких и заниматься бурной деятельностью точно не стоит. От рискованных действий и авантюр тоже лучше отказаться ― вы сможете добиться своего мягкими методами, без серьезных потерь.

Телец

Звезды рекомендуют вам не торопиться. Выделяйте на каждое дело достаточное количество времени, не спешите что-либо сказать или сделать, и тогда день пройдет отлично. Доверьтесь интуиции, и она подскажет вам, когда придется действовать молниеносно, а когда ― медленно и скрупулезно. В личной жизни все тоже неспокойно ― работа может ударить по отношениям.

Близнецы

Ваше будущее в ваших руках. Поменьше суеты и тревоги. Стройте планы на будущее, договаривайтесь с людьми. Также можно активнее вносить перемены в настоящее. А вот сжигать мосты и рвать отношения ― плохая идея. Люди и связи пригодятся вам в скором времени. Не стоит бояться сложных и серьезных задач ― даже если они не поддались вашим коллегам, вы можете справиться с ними на ура.

Рак

Смело смотрите вперед, обдумывайте все до мелочей и не делайте резких движений. Сейчас вам нужно хорошенько подготовиться к будущим переменам, продумать все сценарии развития, прежде чем выстраивать свою жизнь так, как хочется. Кстати, прошлое тоже может напомнить о себе ― ваши неверные действия откликнутся неприятностями именно в это сложное время.

Лев

Осторожнее с эмоциями ― ваша нервная система может подвести. Лучше занимайтесь только любимыми делами, медитацией или больше спите ― вашему организму необходим отдых. А если хочется общения, выбирайте максимально спокойных оппонентов или проверенных друзей. И не забывайте о чувстве юмора, чтобы время от времени разгружать обстановку. Кстати, сейчас полезно обсуждать с близкими будущее во всех красках.

Дева

Звезды говорят: общение ― ключ к успеху. Чем больше вы будете взаимодействовать с окружающими, тем чаще будете слышать комплименты и интересные предложения. Разговоры могут изменить ситуацию и в рабочем коллективе: с кем-то вы можете подружиться, а с кем-то ― взяться вместе за глобальный проект или мелкие задачи. Очень многое в этот день может сложиться не по вашему сценарию, но не стоит расстраиваться.

Весы

Вам удастся избежать фатальных ошибок, уйти от неприятностей или даже схватить удачу за хвост. Поэтому все дела, которые намечены на этот день, завершатся успешно. Не бойтесь браться за что-то новое и знакомиться с авторитетными людьми ― сейчас получится все. Тем более, что ваша харизма в этот день способна околдовать каждого.

Скорпион

Смело махните рукой на стереотипы и пробуйте то, чего вам давно хотелось. Не бойтесь рисковать и вести себя нестандартно ― именно это сейчас притянет к вам удачу. Также звезды советуют не сдерживать свою эмоциональность ― можно признаться в чувствах, высказать то, что давно накипело. В работе тоже все нестабильно ― постарайтесь сконцентрироваться на самых важных делах, чтобы завершить их вовремя.

Стрелец

Финансы сами будут идти к вам в руки. Главное ― не отпугнуть их ленью или расточительством. Не рекомендуется выходить из зоны комфорта, т.к. негативные события извне могут сильно ударить по вашему душевному равновесию. Хотя в целом настроение дня нельзя назвать позитивным, но везение будет сопровождать вас весь день ― воспользуйтесь этим.

Козерог

Стоит быть активнее, изобретательнее и смело отвечать на все вызовы судьбы. Вы сможете справиться со всеми проблемами, если не будете медлить и отвлекаться на долгие раздумья. Звезды советуют чаще обращать внимание на мелочи ― сейчас они будут играть очень важную роль. Вечер лучше провести спокойно, в одиночестве.

Водолей

Многие желания и мечты могут исполниться. Подумайте, какие из ваших грез решаются быстро и не требуют серьезных вложений. План по их реализации созреет быстро. Также звезды советуют заводить знакомства с интересными людьми, от которых можно получить выгоду. Это не говорит, что абсолютно все ваши мысли должны быть корыстными, но и воспользоваться открывшимися возможностями тоже можно.

Рыбы

Рационализм и факты помогут вам выйти победителем из любого спора. Эмоции же могут испортить ваш боевой настрой не только на диалог, но и на день в целом, поэтому держите себя в руках. Вообще, любую информацию стоит пропускать через призму критического мышления ― далеко не все, что вы услышите, будет иметь качество, значение и пользу. Также звезды советуют пользоваться теми возможностями, которые влекут за собой немало проблем ― в конечном итоге вы выиграете куда больше, чем потратите.

Больше по теме: Гороскоп‌ ‌на‌ ‌неделю‌ ‌с‌ 27 декабря 2021 года по 2 января 2022 ‌года‌

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.