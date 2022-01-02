Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года

Что приготовила новая неделя всем знакам зодиака? Кого ждут жизненные перемены, а кто должен уделить время своему здоровью? Читайте в гороскопе на неделю ‌с‌ ‌3 по 9 января 2022 года.

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Овен

Подходящая неделя для того, чтобы очистить свой дом и раздать то, что вам больше не нужно. Вам также стоит разобраться и в самих себе. Посвятите время саморефлексии и планированию.

Телец

Тельцы, помните, что не все так прямолинейны, как вы. Выйдите за рамки и определите, кто для вас настоящий друг, а кто лишь делает вид. В сфере здоровья все будет в порядке. Уделите на этой неделе больше времени саморазвитию.

Близнецы

Хорошая неделя для того, чтобы выразить любовь и благодарность тем, кто близок вашему сердцу. Попросите прощения у тех, кого обидели. Здоровье улучшиться, если у вас будет достаточно времени для отдыха и восстановления сил.

Рак

Небольшое исследование поможет Ракам выявить первопричину проблемы. На этой неделе вы можете ждать поддержку и полезные советы от старых друзей. Ближе к выходным в вашей жизни может случиться большое изменение. Приготовьтесь к нему.

Лев

Звезды предвещают Львам неделю, наполненную общением с другими людьми. Обращение к старым друзьям и семье укрепит вашу связь. Отношения с партнером улучшатся. А для одиноких Львов связь, установленная на этой неделе, может иметь долгосрочные последствия.

Дева

Новая неделя принесет в жизнь Дев изменения в профессиональной сфере. Вы сможете заявить о себе и добиться высоких результатов. Обратите внимание на свою вторую половинку. Ей будет нужна ваша поддержка.

Весы

В начале недели Весам, вероятнее всего, придется взять на себя ответственность, и вы окажетесь на раздорожье. Тщательно обдумайте свой выбор и взвесьте все за и против. Но не откладывайте принятие решения.

Скорпион

Неделя подходит для составления планов на неделю, месяц и весь год. Уделите этому особое внимание. Вопросы здоровья будут под контролем. Ближе к выходным возможна приятная новость.

Стрелец

Стрельцы стоят на пороге жизненных перемен, и если вы готовы к ним, то все пройдет гладко. Меньше беспокойтесь и прокрастинируйте. Продолжайте двигаться вперед и отстаивайте свои права, если понадобится.

Козерог

На этой неделе чувствительность Козерогов повысится. Благодаря этому вы сможете уловить множество скрытых смыслов во взаимодействии с другими людьми. Давняя болезнь может повториться, если вы не будете осторожными. Обязательно уделите время здоровью.

Водолей

Хорошая неделя для Водолеев в сфере финансов. Сбалансированный подход к денежным вопросам приведет к душевному спокойствию. В конце недели возможна покупка или продажа недвижимости.

Рыбы

В начале недели Рыб может ждать спонтанная поездка. Ближе к выходным вам придется решить сложную задачу. Думайте масштабнее и нестандартно. Тогда вы найдете ключ к разгадке.

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