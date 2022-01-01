Гороскоп на 2 января 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в воскресенье. Кому день готовит встречу с родными, а кто должен позаботиться о внутреннем балансе? Читайте в гороскопе на 2 января от экстрасенсов СТБ.

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Овен

2 января Овны будут справляться со всеми задачами смело и в хорошем настроении. Вы можете положиться на тех, кто с вами рядом. Порадуйте близких приятным сюрпризом.

Телец

В воскресенье Тельцы будут настолько уравновешенны, что даже самые маленькие приготовления доставят вам большое удовольствие. Пригласите гостей и встретьтесь с родными — это принесет всем огромную радость.

Близнецы

В этот день Близнецы будут в хорошей физической и эмоциональной форме. Ваша стойкость и самоуверенность позволят противостоять любым жизненным вызовам.

Рак

2 января будет благоприятным для Раков. Весь день вы будете излучать гармонию, которая сделает всех счастливее.

Лев

Новогодние праздники подходят к концу, а значит, самое время начать приводить себя в рабочий режим. Составьте план на будущую неделю и претворяйте дела в жизнь.

Дева

Девы, вы на правильном пути! Ваш разум ведет вас все дальше к успеху. Спланируйте свой следующий шаг ― и вперед!

Весы

Спокойный и положительный настрой Весов поможет им провести день в хорошей атмосфере. Наслаждайтесь общением с друзьями и единением с родными.

Скорпион

Благоприятный день для Скорпионов в любовной сфере. Если вы планируете пригласить кого-то на свидание, то сейчас самое подходящее время. Это касается и Скорпионов, связанных отношениями! Удивите свою вторую половинку и подарите ей романтический вечер.

Стрелец

Что-то гложет вас и заставляет беспокоиться. Позаботьтесь в воскресенье о своем внутреннем балансе и гармонии. Результаты не заставят долго ждать.

Козерог

В настоящий момент у Козерогов очень прочная связь с родными. Попробуйте ее укрепить еще больше в воскресенье. Отправьтесь вместе в короткую поездку либо просто проведите время за общим столом.

Водолей

Ваша смесь очарования, силы и ума просто неотразима. Сейчас самое время действовать! Отбросьте все сомнения и сделайте шаг вперед.

Рыбы

Взлеты и падения в личной жизни Рыб наконец-то подходят к концу. Доверьтесь близким друзьям и поделитесь с ними своими переживаниями.

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