Какой торт приготовить на Новый год 2022? Предлагаем 10 лучших рецептов от участников кулинарного шоу «МастерШеф»: от классических тортов со вкусом детства, до оригинальных, современных и даже экспериментальных. Выбирать свой идеальный торт на Новый год вы можете уже сейчас.

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Брауни с лимоном и лаймом

Ингредиенты:

темный шоколад – 150 г

масло – 150 г

сахар – 180 г

яйца – 3 шт.

мука – 120 г

горький какао – 1 ст. л.

цедра и сок маленького лимона – 1 шт.

цедра и сок лайма – 1 шт.

разрыхлитель – 1 ч. л.

Приготовление:

Смешать сахар, цедру лимона и лайма. Влить сок, вбить яйца и еще раз перемешать. Шоколад с маслом растопить на водяной бане. Добавить к яичной смеси. Всыпать муку, какао и разрыхлитель. Перемешать и выложить в смазанную маслом форму. Выпекать 25–30 мин при 180 °С. Готовый пирог нарезать треугольниками и украсить любым кремом.

Рождественское полено

Ингредиенты:

молоко – 200 мл

сливочное масло – 210 г

пшеничная мука – 120 г

картофельный крахмал – 40 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

сахар – 290 г

яйца – 3 шт.

желток – 3 шт.

какао-порошок – 10 г

коньяк – 2 ст. л.

ванильный сахар и соль – по щепотке

Приготовление:

В сотейнике подогреть 30 г сливочное масло и 70 мл молока. Яйца, желтки и 160 г сахара взбить в пену. Муку просеять с 20 г крахмала, разрыхлителем, ванилином и солью. Аккуратно смешать с яичной и молочно-масляной смесями. Тесто выложить на выстланный пергаментом противень и выпекать 10–15 мин при 190 °С. Достать из духовки и вместе с пергаментом свернуть в рулет. Дать остыть. Для крема в сотейнике смешать 130 мл молока, 130 г сахара и 20 г крахмала. Довести до кипения, а затем, помешивая, варить до загустения. Взбить 180 г сливочного масла до побеления и порциями подмешать в охлажденный крем. Продолжая взбивать, добавить какао и коньяк. Рулет освободить от пергамента и смазать. Оставить в холодильнике на 1–2 ч. По желанию полить шоколадом.

Черный лес

Ингредиенты для теста:

сливочное масло – 70 г

миндальная мука – 20 г

сахар – 80 г

яйца – 90 г

сливки (жирность 30–35%) – 40 мл

черный шоколад – 50 г

мука – 70 г

разрыхлитель – 3 г

какао-порошок – 15 г

замороженная вишня без косточки – 50 г

Ингредиенты для сиропа (для пропитки):

вода – 120 мл

сахар – 60 г

Ингредиенты для ганаша на белом шоколаде:

белый шоколад – 180 г

сливки – 80 мл

холодное сливочное масло – 60 г

Ингредиенты для вишневого компоте:

вишня без косточки – 200 г

вода – 50 мл

сахар – 60 г

кукурузный крахмал – 10 г

желатин в порошке – 8 г

вода – 40 мл

Ингредиенты для шоколадной глазури:

черный шоколад – 500 г

какао-масло – 100 г

рафинированное подсолнечное масло – 100 мл

Приготовление:

Заранее подготовить формы: смазать их тонким слоем сливочного масла и присыпать мукой. Взбить венчиком размягченное сливочное масло, добавить миндальную муку, затем сахар. Смешать теплые сливки с яйцами и ввести в масляно-сахарную смесь. Добавить муку с разрыхлителем. Вымешать до однородности и соединить с растопленным теплым шоколадом, его температура должна быть от 45 до 50 градусов. Теперь добавить замороженную вишню, быстро перемешать и сразу же разложить тесто по заранее заготовленным формам. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 40–45 минут. Необходимо дать кексу слегка остыть, затем достать его из формы и отставить до полного остывания. Сделать сироп: соединить воду с сахаром, довести до кипения, снять с огня. Охладить. Приготовить ганаш: растопить в микроволновке или на паровой бане белый шоколад. Соединить его с теплыми сливками. Перебить погружным блендером до однородности. Добавить холодное сливочное масло и снова перебить блендером. Приготовить вишневое компоте: залить желатин водой комнатной температуры и оставить на 15–20 минут. Соединить в сотейнике вишню, воду, сахар, крахмал. На среднем огне, при постоянном помешивании, довести компоте до кипения и исчезновения привкуса крахмала. Снять с огня, добавить замоченный, набухший желатин. Сделать шоколадную глазурь: шоколад растопить до температуры 50 градусов. Соединить с растопленным маслом какао, добавить растительное масло. Теперь нужно собрать кекс. Делать это нужно в той же форме, в которой он выпекался. Если у вас силиконовая форма, ее ничем выстилать не нужно. А если металлическая, то для того, чтобы достать собранный и подмороженный кекс из формы, нужно уложить пергамент на дно и края. Пергамент должен свисать со всех сторон, чтобы было удобно достать кекс из формы. Остывший кекс разрезать вдоль, на три равные части. Пропитать сиропом. На дно формы вылить слой ганаша, на него уложить первый корж. Затем слой компоте, снова корж, слой ганаша и корж. Убрать кекс на 3–4 часа в морозильную камеру. Достать из формы, поставить кекс на решетку и залить его шоколадной глазурью. Убрать кекс на несколько часов в холодильник. Ждать, пока кекс разморозится.

Пьяная вишня

Ингредиенты для бисквита:

яйца – 3 шт.

сахар – 150 г

мука – 100 г

какао – 40 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

Приготовление:

Белки отделить от желтков и взбить по отдельности с сахаром. Аккуратно смешать белки с желтками силиконовой лопаткой. Взять сито и постепенно просеять все сухие ингредиенты, одновременно вмешивая их в яичную массу. Движения должны быть направлены в одну сторону, снизу вверх. Переливаем тесто в форму и ставим на 20–25 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Проверяем время от времени готовность бисквита деревянной зубочисткой. Готовый бисквит вынимаем и ставим остывать.

Тирамису

Ингредиенты для савоярди (бисквит «дамский пальчик»):

яйца – 2 шт.

сахар – 2 ст. л.

мука – 50 г

сахарная пудра – 50 г

Приготовление савоярди:

Взбиваем белки до образования пены, добавляем сахар и продолжаем взбивать до устойчивых пиков. Взбиваем желтки и сахаром до густой массы – образования рисунка. Вмешиваем желтки в белки, деликатно, лопаткой. Затем через мелкое сито добавляем муку. Вымешиваем массу осторожно, с помощью лопатки, чтобы сохранить воздушность. С помощью круглой насадки отсаживаем на противень полоски бисквита, присыпаем тонким слоем сахарной пудрой. Через несколько минут еще раз присыпаем сахарной пудрой. Выпекаем при температуре 170⁰, 18 – 20 минут.

Ингредиенты для кофейного крема:

желток – 4-ех яиц

сахар – 120 г

вода – 60 мл

желатин – 4 г + 20 мл воды (комнатной температуры)

сливки (33% жирности) – 200 мл

маскарпоне – 200 г

растворимое кофе – 4 г (гранулы) + 2 ст. л. кипятка

Приготовление кофейного крема:

Из воды и сахара варим сироп 116⁰. (Мягкий шарик). Вливаем его во взбивающиеся желтки, продолжаем взбивать. Добавляем замоченный, набухший и распущенный в микроволновке желатин, затем кофе, маскарпоне. Вымешиваем до однородности. Взбиваем сливки до устойчивых пиков и смешиваем с основной массой.

Ингредиенты для сиропа для пропитки:

вода – 200 мл

сахар – 130 г

растворимый кофе – 4 г (гранулы)

черный ром – 30 мл

Приготовление сиропа для пропитки:

Соединяем все ингредиенты, кипятим 2–3 минуты. Даем время сиропу, охладиться.

Молочная девочка

Ингредиенты для теста:

сгущенное молоко — 600 г

яйца — 3 шт.

мука — 240 г

разрыхлитель — 15 г

Ингредиенты для крема:

сливочный сыр — 500 г

сливки 33% — 150 г

сахарная пудра — 150 г

Приготовление:

Приготовьте тесто. Взбейте сгущенное молоко вместе с яйцами до появления пузырьков. Просейте муку с разрыхлителем. Добавьте муку к сгущенке и яйцам и перемешайте лопаткой до однородной массы. Дайте тесту настояться в течение 15–20 минут. Заранее нарисуйте на пергаменте круги-шаблоны для коржей, например, диаметром 20 см. Налейте в центр шаблона 2–3 ст. л. теста и равномерно размажьте его. Выпекайте коржи 5 минут при температуре 180 °C. Готовые коржи перекладывайте пергаментом, чтобы избежать их склеивания между собой. Приготовьте крем. Смешайте сливочный сыр и сахарную пудру, далее постепенно добавляйте сливки. Соберите торт. Выложите немного крема на подложку, а сверху — первый корж. Продолжайте чередовать крем и коржи. Последний корж не смазывайте сразу кремом. Уберите десерт в холодильник на несколько часов. После того, как торт пропитался, покройте последний корж кремом и украсьте на свой вкус.

Наполеон

Ингредиенты для 7–8 коржей:

яйцо – 3 шт.

сметана – 70 г

сахар – 70 г

масло сливочное растопленное – 70 г

молоко – 30 мл

коньяк –15 г

соль – 2 г

мука – 450 г

Ингредиенты для крема:

молоко – 950 мл

сахар – 250 г

мука – 100 г

яйца – 4 шт.

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты для теста. Оно должно быть плотное и не липнуть к рукам. Раскатываем тесто с мукой очень тонко. Выпекаем при 180 градусах до румяности. Коржи проткнуть вилкой. 750 мл молока и 250 г сахара доводим до кипения и вводим смесь оставшихся ингредиентов для крема. Все перемешиваем тщательно и интенсивно. Завариваем в крем и остужаем. Когда крем остыл, добавляем 300 г сливочного масла комнатной температуры и взбиваем до полного «расхождения». Должен получиться ароматный шелковистый однородный крем. Дальше просто промазываем коржи. Оставляем на ночь в холодильнике под пленкой. Утром отправляем под пресс или ставим доску сверху.

Фьюжн-чизкейк с морковно-апельсиновым желе

Ингредиенты для песочного теста:

ореховая мука — 120 г (измельчите любые орехи в комбайне или кофемолке)

пшеничная мука — 120 г

сахарная пудра — 70 г

сливочное масло — 120 г

яйцо — 1 шт.

ванильный сахар

Ингредиенты для морковно-апельсинового желе:

морковный сок — 150 мл

апельсиновый сок — 150 мл

агар-агар — 4 г

Ингредиенты для апельсинового геля:

апельсиновый сок — 200 мл

агар-агар — 2 г

Ингредиенты для крема:

маскарпоне — 300 г (можно заменить творогом, протертым через сито)

сливки — 100 мл

сахарная пудра — 50 г

ванильный сахар

Приготовление:

Приготовьте песочное тесто. Перемешайте все сухие ингредиенты и добавьте холодное измельченное масло. Сделайте крошку. Добавьте яйцо и вымесите однородное тесто, при необходимости используйте пшеничную муку для вымеса. Раскатайте тесто толщиной 5 мм и вырежьте полоски длиной 12 см и шириной 3,5 см. Оставьте полоски в холодильнике на 15 мин. Затем выпекайте при 175°C до готовности. Приготовьте морковно-апельсиновое желе. Налейте в сотейник морковный и апельсиновый соки и добавьте агар-агар. Поставьте на огонь и дайте закипеть, постоянно помешивая венчиком. Вылейте смесь в заранее застеленную форму (например, в лоток). Толщина желе должна составлять 0,5 см. Отправьте желе в холодильник. После застывания нарежьте желе полосками шириной 2–2,5 см и длиной 12 см. И вырежьте 2 круга с помощью стопки. Приготовьте апельсиновый гель. Налейте в сотейник апельсиновый сок и добавьте агар-агар. Доведите до кипения, постоянно помешивая. Вылейте смесь в форму и поставьте в холодильник до застывания. После того, как смесь застынет, взбейте блендером до однородности. Приготовьте крем. Взбейте миксером все ингредиенты до получения кремовой консистенции. Соберите десерт. В центр тарелки положите полоску желе. Сверху высадите крем из кондитерского мешка в 2 слоя. С каждой горизонтальной стороны поставьте по полоске песочки. И с двух других сторон приложите по кружочку желе. Украсьте мятой. Рядом сделайте капельки геля.

Эстерхази

Ингредиенты:

сахар – 1 ст.

мука – 2 ст. л.

грецкий орех – 200 г

корица – 2 г

яйцо – 6 шт.

абрикосовый джем – 2 ст. л.

ванильный сахар – 1 пак.

молоко – 2 ст.

вишневая наливка – 2 ст.л.

сливочное масло – 50 г

миндальная стружка – 100 г

белый шоколад – 1 плитка

черный шоколад – 1 плитка

Приготовление:

Белки взбить с сахаром до состояния густой пены, добавить корицу и измельченный грецкий орех. Сформировать коржи на круглых заготовках с пергамента. Выпекать при температуре 200 С в течение 7 минут Молоко смешать с сахаром и довести до кипения. Яйца взбить, добавить муку и часть молока, тщательно перемешать. Влить яичную смесь в остывшее молоко и варить до загустения. Немного остудив добавить масло и наливку. Готовые коржи смазать заварным кремом. Последний корж смазать абрикосовым джемом. Растопить на водяной бане белый шоколад и полить им торт. Растопить черный шоколад и поместить его в кондитерский шприц (или конверт из пергамента). Нарисуйте на торте спираль, двигаясь от центра к краю. Кончиком ножа разделить спираль на сегменты, чтобы получился рисунок паутинки. Обсыпать боковую часть торта миндальной стружкой.

Шоколадный торт с лимоном

Ингредиенты:

черный шоколад – 250 г

измельченный грецкий орех – 300 г

яйца – 12 шт.

сахар – 600 г

лимоны – 4 шт.

сливочное масло – 200 г

вода – 250 мл

заварной кофе – 50 мл

сливки 30% – 250 мл

Приготовление шоколадного торта:

Желтки отделить от белков. Перетереть желтки с сахаром. Белки взбить в пену. К массе с желтками добавить шоколад со сливочным маслом, измельченные орехи. Перемешать белки с желточной массой. Выпекать три коржа при температуре 200 градусов в течении 35 минут.

Приготовление крема:

Из сахара и воды сварить сироп. Добавить измельченные орехи. Вымесить массу и снять с огня.

Приготовление начинки:

Измельчить отвареные лимоны, добавить сахар. С сахара и воды сварить сироп, добавить в лимонную массу.

Приготовление помадки:

К сахару добавить сливки с шоколадом. Варить массу до консистенции густой сметаны. Коржи смочить кофе и сформировать торт. Полить шоколадной помадкой, посыпать какао.

Приятного аппетита!

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