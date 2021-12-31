Лучшие рождественские фильмы для семейного просмотра

25 декабря католическое Рождество объявлено выходным, а 7 января нас ждет привычное Рождество с кутьей и колядками. Редакция STB.UA подготовила список рождественских фильмов для семейного просмотра, чтобы в эти дни вы еще больше почувствовали волшебную атмосферу.

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Реальная любовь (англ. Love Actually)

Любовь незабываемая и недосягаемая, вызывающая сожаление, неожиданная, неудобная и необъяснимая. Любовь правит всеми вокруг: от премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце…

Если вы любите фильмы, на постере которых изображено сразу несколько топовых актеров, «Реальная любовь» — то, что надо! В киноленте снялись: Хью Грант, Колин Фёрт, Алан Рикман, Кира Найтли, Роуэн Эткинсон, Клаудия Шиффер — и это далеко не полный список.

Это, блин, рождественское чудо (англ. A Merry Friggin’ Christmas)

По сюжету Бойд Митчлер и его жена Луанн решают провести Рождество с отцом главы семейства и его странными родственниками. Сообразив, что он забыл дома все подарки, Бойд в компании брата и отца прыгает в машину и пытается совершить невозможное: съездить домой и вернуться обратно до рассвета.

Фильм незамысловатый и вряд ли надолго запомнится, но его стоит посмотреть хотя бы потому, что это одна из последних работ Робина Уильямса.

Эта замечательная жизнь (англ. It’s a Wonderful Life)

Джордж Бейли — владелец кредитной компании в выдуманном американском городке Бедфорд Фоллс. Он честный, отзывчивый, любящий муж и отец, подавлен свалившимися на него невзгодами и подумывает о самоубийстве. Очевидно, что человек, отказывающийся от самого большого дара Бога — жизни, — нуждается в помощи ангела-хранителя.

Небеса отправляют ему на выручку Кларенса, единственного свободного на тот момент ангела, приятного, доброго, но неопытного. Если он сделает свою работу хорошо и сможет отговорить Джорджа от смертного греха, получит крылья. Времени у него почти не осталось… Кларенс находит единственно правильное решение — показать Джорджу мир, в котором он не существует.

Гринч – похититель Рождества

(англ. How the Grinch Stole Christmas)

Жил-был в городе Ктограде человек, звали его Гринч. Был он весь зеленый и волосатый, никто его не любил. Обиделся Гринч на местных и ушел жить на одинокую, продуваемую всеми ветрами гору. Сидел в своей пещере и злился на весь свет. Больше всего Гринч ненавидел Рождество. В то время, как все население Ктограда веселилось от души, барометр и без того всегда плохого настроения Гринча показывал нечто ужасное. И вот однажды злобный житель горы решил покончить с этим праздником раз и навсегда. Пока беззаботные люди сладко спали в предпраздничную ночь, Гринч решил украсть у горожан их Рождество.

Это, пожалуй, самая атмосферная картина в нашем списке. Яркая, добрая сказка для детей и взрослых с Джимом Керри в главной роли.

Плохой Санта (англ. Bad Santa)

Вилли — необычный Санта-Клаус. Раз в год на Рождество он вместе со своим напарником грабит очередной универмаг. В прошлом он отсидел в тюрьме. Вилли – по-настоящему плохой Санта! Но нашелся мальчуган, который все-таки в него поверил. И Вилли придется творить настоящие чудеса, чтоб на сей раз довести задуманное до конца.

Это очень нестандартный фильм. Его оценят люди с хорошим чувством юмора, которые не ждут от праздничных картин только добрых сцен.

Приятного просмотра!

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