Какие гарниры на Новый год приготовить, если надоела пюрешка
Пюрешка с котлеткой или селедочкой – святое после долгого морозного дня. Однако для новогоднего стола можно придумать что-то и поинтереснее. Например, подать тот же картофель, но оригинально – в виде аппетитного гратена со сливками и сыром. Участница «Мастер-Шеф»-9 Анастасия Погосова предлагает свой рецепт картофеля на Новый год. А какие еще гарниры стоит приготовить? Узнайте в материале.
Гарниры на Новый год
Плов с сухофруктами
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Ингредиенты:
- 200 г риса
- 40 г изюма
- 30 г кураги
- 30 г кешью
- 500 мл овощного бульона
- 1 луковица
- 3 ст. л. растительного масла
- ¼ ч. л. куркумы
- ¼ ч. л. корицы
- Соль
Способ приготовления:
- Лук и чеснок мелко нарезать. Обжарить вместе с куркумой в течение 1 мин. Курагу и кешью порубить.
- В сотейник всыпать рис и залить бульоном. Добавить обжаренный с чесноком лук и сухофрукты. Посолить и приправить по вкусу. Перемешать, довести до кипения и варить под крышкой до готовности риса.
Пряный кускус с гранатом
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Ингредиенты:
- 250 г кускуса
- 250 мл бульона
- 1 гранат
- 300 г креветок
- 30 г сливочного масла
- ¼ ч. л. сладкой молотой паприки
- ¼ ч. л. молотого имбиря
- Оливковое масло
- Соль
Способ приготовления:
- В кипящий бульон всыпать кускус. Размешать, накрыть крышкой и оставить на 6 мин.
- В сковороде нагреть оливковое масло и, помешивая, слегка обжарить набухшую крупу. Посолить, добавить имбирь и паприку. Добавить сливочное масло и снять с огня.
- Гранат очистить и отделить зерна. Креветки обдать кипятком, очистить и обжарить в оливковом масле. Смешать зерна граната с кускусом. Перед подачей сверху выложить креветки. Украсить зеленью.
Картофельный гратен
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Ингредиенты:
- 600 г картофеля
- 400 мл сливок 10%
- 150 г сыра
- Соль
Способ приготовления:
- Картофель нарезать кружочками толщиной 4–5 мм. Сливки довести до кипения и посолить. Добавить картофель и варить 5 мин.
- Сыр натереть на крупной терке. В керамическую форму в несколько слоев выложить картофель и большую часть сыра. Последний слой – картофель. Залить все сливками, накрыть фольгой и отправить запекаться на 15 мин при 180 °С. Затем фольгу снять, посыпать оставшимся сыром и запекать еще около 15 мин.
Брюссельская капуста с беконом
Ингредиенты:
- 400 г свежей брюссельской капусты
- 100 г бекона
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- Соль
Способ приготовления:
- Брюссельскую капусту очистить от лишних листьев и вырезать кочерыжки. Отварить до полуготовности в кипящей подсоленной воде в течение 5 мин.
- Бекон мелко нарезать и обжарить до золотистости. Добавить вареную капусту и жарить все вместе 3 мин. Посолить, снять с огня и сбрызнуть лимонным соком.
Полента с томатами черри и козьим сыром
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Ингредиенты:
- 2 ст. молока
- 3 ст. мелкой кукурузной крупы (поленты)
- ½ ст. тертого твердого сыра
- 1 ст. мягкого козьего сыра
- 400 г помидоров черри
- 4 пера зеленого лука
- 3 ст. л. оливкового масла
- 3 ст. л. сливочного масла
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Помидоры черри выложить на противень, смазанный оливковым маслом. Посыпать солью, перцем и запекать около 50 мин, пока томаты не начнут темнеть и морщиться.
- Молоко и 1½ ст. воды вскипятить. Помешивая, всыпать тонкой струйкой крупу и сварить до готовности. Добавить сливочное масло и часть сыра. Перемешать.
- Лук мелко нарезать. Вместе с томатами черри и козьим сыром добавить к готовой каше. Выложить поленту ровным слоем на противень и дать остыть. Нарезать на порционные квадратики.
Макаронная запеканка в американском стиле
Ингредиенты:
- 2 ст. макарон (рожки)
- 4 ст. л. сливочного масла
- 2 ст. л. муки
- 2 ст. молока
- ¼ луковицы
- 100 г сыра чеддер
- 100 г сыра пармезан
Способ приготовления:
- Макароны сварить. Сыр натереть. Лук мелко порубить.
- Для соуса в сотейнике растопить сливочное масло и добавить муку. Помешивать, пока мука не приобретет золотистый оттенок. Влить молоко и довести до кипения.
- Макароны посолить и поперчить. Смешать с луком и сыром. Выложить в смазанную маслом форму для запекания, залить соусом и отправить в духовку на 25 мин при 170 °С.
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Картофель Hasselback
Участница «Мастер-Шеф»-9 Анастасия Погосова предлагает вкусный рецепт картофеля на Новый год.
Ингредиенты:
- 3-4 больших картофелины
- черный молотый перец, соль
Для конфи из чеснока:
- 120 мл оливкового или растительного масла без запаха
- 4 ст. л. сливочного масла
- 2 головки очищенного чеснока
- несколько веточек тимьяна
Способ приготовления:
- Нагрейте оливковое и сливочное масло в небольшой кастрюле.
- Уменьшите огонь и добавьте в масло чеснок и веточки тимьяна. Варите 20-25 минут при легком побулькивании масла. Время от времени перемешивайте чеснок и следите, чтобы он не стал коричневым.
- Картофель в кожуре хорошо очистите от грязи и нарежьте на тонкие ломтики. Так, чтобы дно картофеля осталось целым.
- Выложите картофель в форму для запекания, разрезанной стороной вверх, смажьте чесночным маслом со всех сторон, посыпьте солью и черным молотым перцем.
- Запекайте в духовке около 60 минут.
- Во время запекания каждые 20 минут смазывайте картофель чесночным маслом.
- Спустя 60 минут опять достаньте форму из духовки и разложите между ломтиками по 4-5 долек чеснока на каждую картофелину. Смажьте маслом и запекайте в духовке 10-15 минут или пока картофель не станет хрустящим и румяным.
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Приятного аппетита!