Новогоднее застолье сложно представить без горячих мясных блюд. Нежная и сочная свинина готовится быстро и просто, а также прекрасно сочетается практически с любым гарниром или маринадом – на основе вина, апельсинового сока, соевого соуса. Что приготовить из свинины на Новый год, чтобы удивить гостей и порадовать даже искушенных мясоедов, рассказали участники проекта «МастерШеф». Пошаговые рецепты читайте в материале.

Больше по теме: Бутерброды на Новый год: топ-5 оригинальных рецептов

Пряный рулет с сухофруктами

Ингредиенты:

1 кг свиной шеи

По 100 г кураги, сушеной вишни и ананаса

По ½ ч. л. тмина, молотого кориандра, сушеного чеснока, сушеного молотого лука

Оливковое масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Свинину слегка отбить молотком. Смешать оливковое масло и специи. Тщательно натереть мясо со всех сторон, обернуть пищевой пленкой и убрать в холод на 6 ч. Сухофрукты нарезать и выложить на мясо. Свернуть рулетом и обвязать кулинарной нитью. Переложить мясо на смазанный маслом противень и запекать в духовке 1,5–2 ч при 180 °C .

Свинина в азиатском стиле

Ингредиенты:

300 г свинины

5–6 перьев шнитт-лука

½ луковицы

2 перца чили

2 зубчика чеснока

1 ст. л. тертого имбиря

Соль, перец

Для маринада:

1 ч. л. сахара

1 ч. л. кукурузного крахмала

1 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. кунжутного масла

1 ст. л. рисового вина

Способ приготовления:

Свинину нарезать кусочками. Репчатый лук и шнитт-лук мелко порубить. Перец нарезать тонкими кружочками. Чеснок раздавить прессом. Соединить все ингредиенты для маринада и хорошо перемешать. Замариновать свинину и оставить на 20 мин. В сковороде нагреть масло и обжарить мясо до приобретения серого цвета. Добавить перец чили и обжаривать на среднем огне до мягкости. Затем добавить имбирь, лук и чеснок. Посолить, поперчить и, помешивая, держать на огне еще 3–4 мин.

Больше по теме: Что приготовить из курицы на Новый год

Свиная вырезка, запеченная с айвой

Ингредиенты:

1, 5 кг свиной вырезки

1 ч. л. семян укропа

1½ ч. л. семян фенхеля

½ ч. л. семян кориандра

1 ч. л. чёрного перца горошком

1 ч. л. душистого перца

Цедра 1 лимона

2–3 зубчика чеснока

4 айвы

1 ст. л. сухого белого вина

1 ст. яблочного сока

1 ст. л. сахара

50 г сливочного масла

Растительное масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Специи измельчить в ступке и смешать с цедрой лимона. Обильно натереть свинину и оставить мариноваться на 30 мин. Айву нарезать дольками, положить в сотейник, залить вином и яблочным соком. Добавить сахар и варить в течение 5–7 мин. Замаринованное мясо обжарить на сливочном масле до золотистости. Поместить в форму для запекания и выложить вокруг айву. Полить частью сока, в котором тушилась айва. Накрыть фольгой и отправить запекаться в течение 40–45 мин. при 200 °C .

Домашние колбаски

Ингредиенты:

800 г мякоти свиного окорока

250 г свиной грудинки

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 ч. л. кукурузного крахмала

1 ч. л. хмели-сунели

½ ч. л. острой молотой паприки

Мускатный орех

Свиные кишки

3–4 веточки тимьяна

Соль, перец

Способ приготовления:

Мясо нарезать и пропустить через мясорубку. К получившемуся фаршу добавить соль, перец и специи. Переложить в миску, затянуть пищевой пленкой и отправить в холод на 30 мин. Лук и чеснок измельчить. В сотейнике смешать 80 мл воды и крахмал. Нагревать до загустения крахмала. Остудить и добавить к фаршу. Добавить лук и чеснок. Через специальную насадку или воронку заполнить фаршем кишки. Получившиеся колбаски варить 20 мин. на медленном огне. Поджарить вместе с тимьяном до румяной корочки.

Медальоны в беконе

Ингредиенты:

500 г свиной вырезки

100 г бекона

Растительное масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Свиную вырезку обернуть беконом и нарезать острым ножом на медальоны толщиной 2–3 см. Сковороду смазать маслом и обжарить нарезанную вырезку в беконе с обеих сторон по 1,5 мин. Подавать со свежими или отварными овощами.

Больше по теме: Десерты на Новый год: топ-10 рецептов

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ